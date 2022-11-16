Російські військові поступово залишають Нову Каховку – мер

Російські військові ще перебувають в окупованій Новій Каховці (лівобережна Херсонщина), але більшість угруповання вже відійшла від Дніпра. Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповів мер міста Володимир Коваленко з посиланням на дані місцевих жителів.

«Права сторона звільнена, а ліва – це територія, яку ворог готував до оборонних дій: окопи, бліндажі. Але останній день-два ворога в місті залишилося не так багато, є патрульні, представники Росгвардії, а більшість відійшла кілометрів на 10-15 від Дніпра», – розповів Коваленко.



Він зазначив, що російські окупаційні сили продовжують пропонувати жителям Нової Каховки залишити місто. В місті зараз немає проблем з електро-, водо- та газопостачанням, а також із продуктами, запевнив мер.



«Сподіваємося, що і Нова Каховка, і Каховка, і Таврійськ, і все лівобережжя буде звільнене», – додав він.



Російська окупаційна «адміністрація» Нової Каховки вдень 15 листопада заявила, що через постійні обстріли з боку ЗСУ її співробітники змушені залишити місто і передислокуватися в безпечніші райони Херсонської області.

Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра. До початку повномасштабної війни його населення складало близько 45 тисяч людей. Якщо українським військовим вдасться закріпитися в Новій Каховці і розширити цей плацдарм, це означатиме початок звільнення і лівобережної частини Херсонської області, яку від Херсона і вже звільнених районів Херсонщини відділяє природна перешкода – річка Дніпро шириною від одного до кількох кілометрів.