«Виграш віддамо на потреби ЗСУ». Фільм жахів запорізьких підлітків переміг на міжнародному кінофестивалі

Валерія Константинова

Фільмування по ночах

Підлітки зняли фільм, який назвали «Привиди маєтку Миклашевського», та стали переможцями міжнародного кінофестивалю для дітей і підлітків «Чілдрен Кінофест» (щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою – ред.). За основу діти взяли історичні факти про маєток Миклашевського.

Керівниця гуртка MediaMakers Вікторія Коваль розповіла «Новинам Приазовʼя» про ідею, реалізацію задуму та труднощі, з якими вони стикалися під час творчої роботи.

«Спочатку ми готували цей фільм для конкурсу «Кінотріумф ZP» (фестиваль короткометражних фільмів серед учнів інтернатів, загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл Запорізької області – ред.). Спочатку нам відмовляли, тому що ми з села та не зможемо їздити на тренінги. Але я вмовила організаторів – ми подали заяву. Потім їздили до міста на тренінги, які були обов’язкові для відвідування. І тут почався коронавірус, і вони взагалі припинили цей конкурс», – каже Коваль.

Адміністрація школи побачила, що ми вночі все знімали, як працювали, та запропонувала вести гурток по відео офіційно

«Пощастило, що нам встигли затвердити сценарій «Привидів маєтку Миклашевського», який усім сподобався. Ми з дітьми усе-таки вирішили зняти цей фільм, оскільки вже загорілися цією ідеєю. У наш час їм цікаві відео та фотографії. Адміністрація школи побачила, що ми вночі все знімали, як працювали, та запропонувала вести гурток по відео офіційно», – додала керівниця гуртка.

Потім вона дізналася про міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків «Чілдрен Кінофест» і захотіла, щоб діти взяли участь.

Хто такий Михайло Миклашевський?

Над фільмом працювали шестеро учнів. Діти обрали за сюжет легенду про маєток Миклашевського, який розташований у селі Біленькому Запорізької області. Відомо, що у 1802 році село стало власністю губернатора Михайла Миклашевського. Він був призначений цивільним губернатором Катеринославської губернії, до якої у ті часи входили: територія сучасної Запорізької, Дніпропетровської областей і частини Кіровоградської та Донецької областей.

Під час правління Миклашевського у селі побудували школу, відкрили лазарет, у якому була аптека, працював лікар, проводилося щеплення проти віспи. У 1806 році з’явилася церква. У селі діяли бондарний та дігтярний заводи, салотопне підприємство.

Донині зберігся й будинок Миклашевського. Кахлі, ліпнина, дерев’яне декоративне оздоблення балкона – все це збереглося майже в первинному вигляді. Всередині будівлі є металеві гвинтові сходи. Є й підземний хід, що вів до самого Дніпра.

Історики розповідають, що Михайло Миклашевський був губернатором недовго. У 1809 році його запросили у Санкт-Петербург, а у 1812 році призначили сенатором. Цю посаду він обіймав шість років. Миклашевський мав дев’ятьох дітей, з них п’ять синів та чотири доньки. Він хотів, щоб садиба у Біленькому залишилася старшому сину Олександру, який був декабристом і загинув на Кавказі. Михайло Миклашевський поховав сина на своїй батьківщині – на Стародубщині (нині Брянська область РФ – ред.). Маєток лишився двом іншим синам – Андрію і Павлові. Інші його діти залишилися жити на Стародубщині.

Під час розкопок знайшли дитячі черевички

Одного з синів Миклашевсько та його доньку (онуку губернатора – ред.) поховали у побудованій при його правлінні церкві, яку згодом зруйнували, розповідають місцеві історики. За їхніми даними, в часи Радянського Союзу тут хотіли побудувати магазин, і коли те місце розрили, то і знайшли рештки та дитячі черевички. Найімовірніше, це було взуття саме онуки губернатора. Детальні обставини її смерті та вік загиблої невідомі. Після цього будівництво призупинили, зарили яму та встановили хрест.

Саме через славетну історію маєтку діти вирішили тут зняти свій фільм

На початку 2000-х років районний відділ культури та туризму розробив паспорт садиби Миклашевського. У 2009 році об’єкт отримав статус пам’ятки історії та архітектури місцевого значення. Станом на сьогодні в цьому приміщенні розташована молодша школа. Саме через славетну історію маєтку діти вирішили тут зняти свій фільм.

За сюжетом, четверо підлітків вирішують зняти на відео привида для інтернету. Вони потрапляють до будівлі, і всі двері зачиняються. В одному з приміщень діти знайшли старовинне дзеркало. Дівчинка захотіла зробити у ньому фотографію, і в цей час звідти виходить привид доньки Миклашевського. Вона просить їх повернути черевички. Цю роль грала 13-річна Дар’я Деревинська.

Юна акторка розповіла, що вжитися у роль було не складно.

«Моя героїня загубила черевички і хотіла би їх повернути. Вона лякає усіх. Є кадр, коли підлітки зайшли у підвал, і одна дівчина захотіла сфотографуватися у дзеркалі. І там з’явилася ця донька та кричала: «Віддайте мої черевички». Вона їх налякала, тому що хотіла забрати свою річ», – поділилася Дарʼя.

Дівчинка розповідає, що грати роль не складно, а ось знайти вбрання для образу – ще той квест. Під час зйомок були різні ситуації.

Коли закрилися двері, це нас дуже налякало, ми стали у куток та думали, що б це могло бути

«Ми знімали фільм о 21-22:00 годині. Пам’ятаю, коли закрилися двері, це нас дуже налякало, ми стали у куток та думали, що б це могло бути. А ще на підвіконні стояв скелет. Вперше, коли його всі бачили, то дуже лякалися», – розповіла акторка.

«Ще був випадок – перегоріла лампочка у підвалі, де проходила зйомка однієї зі сцен. Ми з друзями подумали, що то вчителька вимкнула. У цей момент усі дуже перелякалися і кілька разів зупиняли зйомку. Постійно чули якісь шарудіння, стуки, але все намагалися списати на те, що будівля стара», – додала вона.

«Серед ночі можна побачити силует Миклашевського»

А ось дружину Миклашевського зіграла Анна Біліба. Дівчина говорить, що сукню для фільму позичила у першої вчительки. У цій сукні вчителька Ані виходила заміж. Саме вона підійшла по стилю.

«Знаю, що родина Миклашевських розвивала наше село. Пані Миклашевська була дуже доброю, допомагала, на свята роздавала дітям різні солодощі», – розповіла актриса.

Найстарішим реквізитом у фільмі було дзеркало, яке залишилося у Вікторії Коваль від прабабусі. Вона знайшла його на горищі, і навіть сама прабабуся не знає, звідки воно взялося у родині.

«Воно старе, подерте і дуже страшно в нього дивитися. Ще чула легенду, якщо вночі проходити через цей маєток, то можна у вікнах побачити силует пані чи самого Миклашевського», – говорить Анна Біліба.

За сценарієм, наприкінці фільму діти знайшли черевички та принесли на місце, де раніше була церква, зараз там просто стоїть хрест. Після цього дух дівчинки зміг знайти спокій і з’єднатися зі своєю родиною, йдеться у фільмі.

Вікторія Коваль розповіла, що про епізод, який став сюжетом фільму, їм розказав історик.

В останній сцені нашого фільму, де кладуть черевички, дійсно показано те місце, де була церква

«У сусідньому селі живе історик Петро Кралєв, з яким ми спілкувалися, і деякі моменти він підтверджував. Наприклад, про те, що черевички дійсно поховані у Миколаївській церкві, яку зруйнували, а на її місці встановили хрест. В останній сцені нашого фільму, де кладуть черевички, дійсно показано те місце, де була церква. Під час розкопок дістали рештки сина та доньки Миклашевських. На основі цього і придумали сценарій, що привидам стало неспокійно, вони збунтувалися, бо їхні речі розрили. І такий хепіенд, що дівчинка дякує, і з батьками йде до маєтку», – додала Коваль.

Діти за фільм «Привид маєтку Миклашевського» отримали диплом і чотири тисячі гривень. Учасники вирішили, що віддадуть кошти на потреби ЗСУ.