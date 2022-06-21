На півдні України не виключена спроба висадки десанту, актуальна загроза ракетного удару – ОК «Південь»

На півдні України загроза ракетного удару лишається актуальною, не виключена спроба висадки десанту, повідомляє в фейсбуці оперативне командування «Південь».



За повідомленням, минулої доби російські війська атакували Одещину та Миколаївщину 14 ракетами.



«4 ракети Х-31А з ворожого винищувача та 1 ракета типу «Онікс» з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Решта 9 «Оніксів» – були адресовані Одещині. В дельті Дуная пошкоджено житлові будинки на островах, в Білгород-Дністровському районі – влучання біля цвинтаря і біля об’єкту промислової інфраструктури. Без жертв та постраждалих», – інформує командування.



За даними ОК «Південь», у Чорному морі Росія наразі утримує 5 кораблів, один підводний човен та чотири ВДК.

20 червня повідомлялось, що у Чорному морі війська РФ утримують 6 ракетоносіїв з можливим сумарним залпом до 36 ракет.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.