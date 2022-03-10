Блінкен порівняв ситуацію в Маріуполі з блокадою Ленінграда

Російська армія нині створює для українських міст і їхніх жителів таку ж ситуацію, в якій опинився блокадний Ленінград у роки Другої світової війни, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста», – написав Блінкен у твітері у ніч на 10 березня.

«Історія, з якою росіяни добре обізнані, повторюється. Ганебно заподіювати ці руйнування невинним мирним жителям України. Дозвольте пропустити їжу та ліки. Випустіть неушкодженими мирних жителів», – написав у твітері речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

На Донецькому напрямку російські війська заблокували Маріуполь, у місті немає води, їжі, світла, тепла, зв'язку. Кілька спроб евакуювати цивільних жителів із міста чере гуманіатрні коридори не були успішними, російські військові продовжували обстріли, не дозволяючи також доступ гуманітарних вантажів до міста.

9 березня російські військові скинули бомби на пологовий будинок у місті в той час, як мав діяти режим тиші для евакуації людей.

Президент Володимир Зеленський 8 березня повідомив, що у Маріуполі від зневоднення померла дитина.

За одну добу – 9 березня – вдалося евакуювати 40 тисяч людей, повідомив голова фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія.

Він додав, що намагалися вивезти 100 тисяч, «але не вийшло». Найбільш проблемними ділянками Арахамія назвав Маріуполь, Харків і Київську область.