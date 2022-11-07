На Херсонщині війська РФ ракетами С-300 обстріляли звільнену Золоту Балку, зруйнована школа – Тимошенко

На Херсонщині російські війська ракетами С-300 обстріляли звільнений населений пункт Золота Балка, зруйнована школа – повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Окупанти обстріляли звільнений населений пункт на Херсонщині. Під обстрілами з ракет ЗРК С-300 опинилася чергова школа. Ворог зруйнував заклад освіти в Золотій Балці», – написав він у телеграмі.

За його даними, внаслідок цієї атаки також пошкоджено будинок культури, люди не постраждали.

Про деокупацію Золотої Балки та низки інших населених пунктів Херсонщини стало відомо на початку жовтня.

За даними Офісу генпрокурора, через бомбардування та обстріли російських військ пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.