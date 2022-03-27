Мінцифри: за програмою «єПідтримки» виплатили 17,9 млрд гривень

За програмою підтримки населення під час війни проти Росії «єПідтримка» вже виплатили 17,9 млрд гривень. Про це 27 березня повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

У міністерстві нагадали, що послугу запустили 8 березня, а подати заявку на отримання коштів можна до 31 березня включно.

На сьогодні свої кошти вже отримали 2,7 млн українців.

«Послуга доступна для найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп із населених пунктів, де активно ведуться бойові дії: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська та місто Київ», – зазначили у Мінцифри.

У своєму зверненні 26 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що за програмою «єПідтримка» людям, які втратили роботу через війну, виплатили загалом понад 20 мільярдів гривень.

7 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд розробив план підтримки бізнесу на час війни, який звільняє від сплати низки податків на період воєнного стану і мінімум на рік після його завершення.

Крім того, за словами голови держави, відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.