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«Вирішили стерти з лиця Землі». Російська армія обстрілює звільнене село під Києвом (відео)

«Вирішили стерти з лиця Землі». Російська армія обстрілює звільнене село під Києвом (відео)
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«Вирішили стерти з лиця Землі». Російська армія обстрілює звільнене село під Києвом (відео)

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Ще в середині березня, в результаті контрнаступу, ЗСУ звільнили зайняте російськими військовими село Кухарі, що у Вишгородському районі Київської області. Втім, з того часу підрозділи РФ не припиняють обстрілювати населений пункт – застосовують як реактивну артилерію, так і авіацію. Один з таких бомбових ударів відбувся під час роботи там кореспондента Радіо Свобода. Через постійні удари з повітря, населений пункт практично спорожнів. З кількох сотень мешканців Кухарів, в селі наразі залишається менше десятка людей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцією», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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