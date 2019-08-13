(Друкуємо мовою оригіналу)

Для кого-то из дончан оккупированный город недоступен, для жителей других регионов неизвестен, ведь они так и не успели там побывать. В этот раз Радио Донбасс.Реалии приглашает пройтись по центру Донецка – улице Университетской, от Шахтерской площади до Золотого кольца.

Вот наши другие прогулки:

Мы стартовали с Шахтерской площади. Перед вами улица Университетская. Если стоять спиной к бывшему магазину «Дончанка», то именно с этого ракурса можно рассмотреть знаменитую 9-этажку, называемую в народе «Китайская стена» (это она и есть). Интересен дом тем, что в одном из проходов сквозь «Китайскую стену» в 2000-х находился продуктовый магазин, через который жильцы не могли не пройти по пути домой.

Указатель у развязки возле бывшего Северного автовокзала

Магазин «Амстор» возле нового жилого комплекса, построенного незадолго до войны (после оккупации все «Амсторы» закрылись)

Купить машину в России теперь – дешевле

Такие борды группировка «ДНР» вывесила в этом году к так называемому «Дню республики»

Магазин «Стройцентр» – один из первых современных специализированных строительных магазином в городе. Сейчас не работает

Здесь до войны находилось торговое представительство Швейцарии. Флагов больше нет – видимо, представительства тоже

Идем по Университетской дальше

Много площадей в Донецке ищут арендаторов

Кинотеатр «Звездочка» – первый кинотеатр в Донецке, который был оборудован технологиями dolby surround и 3D

Это здание стоит напротив «Звездочки», его построили перед самой войной, и оно до сих пор пустует

Вид на бывший Доноблстат

Бывший продуктовый магазин «Риск». В мирное время возле него стояли столы с зонтиками – там было кафе, где отдыхали дончане

Остановка на пересечении Университетской и Богдана Хмельницкого. В былые времена – очень оживленное место

Ювелирный магазин «Изумруд» был открыт еще в 70-е годы

Университетская довольно пустынна

Многие магазины закрыты

Конечная 8-го троллейбуса. На пятачке размещалось кафе, названное в честь троллейбусного маршрута: «Восьмерка»

Донецкое «Челентано»

Парк кованых фигур и ворота, в которых фотографируются молодожены

Много рекламных площадей «гуляет»

Антикварный магазин «Антик» работал здесь с 90-х

Пересечение Богдана Хмельницкого и Университетской, если смотреть со стороны Донецкой областной администрации

А это и есть здание ОГА со стороны Университетской. Весной 2014 года под вывеской кафе «Диалог» кто-то написал: «Не вышел»

Вход в филологический факультет Донецкого национального университета. До 2016 года на фасаде размещался барельеф Стусу, под которым часто оставляли живые цветы, даже во время оккупации. Боевики его демонтировали

Пересечение с улицей Гурова возле Исторического факультета ДонНУ

Театральный проспект. Справа расположено здание предварительной продажи железнодорожных билетов. Во времена, когда в Донецк ходили пассажирские поеда, место было очень людным

Магазин «Обжора», возле которго часто шумно проводили время студенты ДонНУ после стипендии

Пересечение с Комсомольским проспектом. Под красной крышей – круглосуточные цветочные магазины, куда часто заезжали футболисты «Шахтера» и провинившиеся мужья

Дом с башенками, который построили пленные немцы после Второй мировой

В том же доме. Раньше тут было отделение «Приватбанка»

Дворец стоит на пересечении с улицей 25 Лет РККА

Напротив – вход в парк Щербакова.

Донецкий бизнес-центр, один из первых в городе современных специализированных офисных центров

Торговый центр «Золотое кольцо». Сейчас это одно из немногих мест, которое продолжает работать

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)