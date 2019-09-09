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Первый номер всеукраинского печатного издания – газеты «Громада. Схiд» – уже получили жители более сотни прифронтовых населённых пунктов Донецкой области. Выпуск газеты стал возможным при взаимодействии благотворительного фонда «Каритас-Мариуполь» и Министерства иностранных дел Германии, которое выделило более 600 тысяч евро на его реализацию. Отныне два раза в месяц жители населённых пунктов вдоль линии разграничения будут получать новую газету, а со временем и участвовать в её создании.

В буферной зоне неимоверно большой недостаток простой и доступной информации

Главная цель проекта по созданию газеты «Громада. Схiд» – преодоление информационного вакуума, в котором оказались жители 20-километровой зоны вдоль линии разграничения. Здесь нет доступа к интернету и печатным украинским изданиям, а из традиционных источников информации доступно только телевидение с преобладанием российских каналов. В 2019 году газета «Громада. Схiд» будет выходить в Донецкой области, а на 2020 год намечен её выпуск и в Луганской области.

Руководитель БФ «Каритас-Мариуполь» отец Ростислав Спринюк уверен, что газета и поможет жителям разобраться во многих вопросах, и научит критически мыслить.

Подавая факт, необходимо дать человеку возможность подумать, чтобы у людей развивалось критическое мышление

«Особенно в буферной зоне, где неимоверно большой недостаток простой и доступной информации. Где люди могли бы узнать, кто и за что отвечает; к кому обратиться, например, если в селе нет света; куда распределяются бюджетные средства села, если такие есть, потому что у нас есть сёла дотационные, к сожалению; какие социальные, территориальные или международные службы предоставляют помощь. И второе – это подача информации о том, что делается в Украине и мире. Подавая факт, необходимо дать человеку возможность подумать, чтобы у людей развивалось критическое мышление», – считает директор благотворительного фонда.

Редактором нового издания «Громада. Схiд» стала дончанка Инна Юрьева. Она говорит, что газета не только будет снабжать жителей необходимой информацией, но и несёт социальный подтекст – создание рабочих мест, что немаловажно для «буферной зоны».

Мы хотим создавать рабочие места. 16 человек в месяц будут иметь возможность или быть распространителем газеты, или принять участие в создании сети сельских корреспондентов

«Мы хотим не только информировать людей, но и создавать временные рабочие места. Не менее 16 человек в месяц будут иметь возможность или быть распространителем газеты, или принять участие в создании сети сельских корреспондентов. Это могут быть люди с инвалидностью, мамы с детьми, иными словами, те люди, которые не подпадают под социальные проекты и не имеют работы из-за того, что в сёлах её вообще нет», – сказала Инна Юрьева.

Накануне выхода газеты между БФ «Каритас-Мариуполь», редакцией газеты и ОО «Донецкий пресс-клуб» был подписан Меморандум о сотрудничестве. Исполнительный директор «Донецкого пресс-клуба» Татьяна Строй обещала новому изданию медиаподдержку.

Для жителей прифронтовых территорий прекрасно, что будет газета, которая будет писать об их потребностях и проблемах, давать ответы, информировать о реформах в Украине

«Донецкий пресс-клуб, который я представляю, и «Каритас-Мариуполь» подписали меморандум. Мы, как пресс-клуб, готовы быть информационным партнёром на все эти два года и продвигать и издание, и проект и говорить о проблемах жителей сельских общин на общеукраинском уровне. Я считаю, что для жителей прифронтовых территорий прекрасно, что будет газета, которая будет писать об их потребностях и проблемах, давать ответы, информировать о реформах и множестве важных вещей, которые происходят в Украине. Это наши граждане, и мы не можем их вычёркивать из повестки дня», – резюмировала Татьяна Строй.

Ростислав Спринюк отметил, что поддержка крайне важна для проекта, потому что на шестом году войны большинство людей, живущих в Украине, не до конца понимает масштабы гуманитарной катастрофы, происходящей на востоке страны. И привёл пример публикации на одном из сайтов западной Украины.

«Там была публикация, как раз о войне, что не надо помогать людям на востоке Украины, не надо помогать военным. У меня, знаете, была такая не христианская злоба и я, имея возможность там писать, написал: «Я желаю, чтобы жители моего родного города проснулись среди ночи от залпов «градов», которые упадут не в город, а рядом, на гору, где никто не живёт. Чтобы проснулись и почувствовали, что это такое». Вот как проинформированы жители Украины про буферную зону», – сказал о. Ростислав Спринюк о своей реакции на публикацию.

Газета «Громада. Схiд» будет выходить два раза в месяц тиражом 30 тысяч экземпляров и будет распространяться в 100 населённых пунктах вдоль линии разграничения, а также в Волновахе, Красногоровке и Марьинке. Со временем газета поступит и в Северодонецк.

Первый номер газеты вышел на двух языках – русском и украинском. В дальнейшем она будет печататься на украинском языке. Уже готовится к запуску электронная версия газеты, работают страница в фейсбуке, региональные корреспонденты и колл-центры в различных населённых пунктах для обратной связи с жителями. Как говорят авторы проекта, газету про людей и для людей редакция будет создавать вместе с читателями.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім'я не буде розкрите).