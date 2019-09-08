«Свято на останні гроші»: навіщо бойовики імітують атмосферу веселощів

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики активно імітують атмосферу благополуччя і народних веселощів. День шахтаря, металурга і залізничника, День сім’ї та день Молоді – лише частина того, що святкували в окупації. Як провели літо-2019, які нові свята запровадили бойовики та що співали і під що танцювали в «ЛНР» та «ДНР». Про це – в огляді журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Нові музеї, гонки на автомобілях, відкриття виставок картин і, звичайно ж, концерти з будь-якого приводу. Таким було літо-2019 окупованого Донбасу на телеканалах бойовиків.

«У Луганську відкрився Музей патологоанатомічних препаратів», – розповідають на телебаченні бойовиків.

Крім того, у Луганську провели перший так званий «міжнародний» футбольний матч: «Збірна Південної Осетії приїхала на матч в статусі чемпіона Європи серед невизнаних держав», – мовиться в одному із сюжетів. А в підконтрольному бойовикам Донецьку тим часом провели лицарські бої.

Обов’язкова частина таких заходів у псевдо-«республіках» – подяка організаторам.

«Прекрасний концерт, величезне спасибі адміністрації міста, філармонії, що нам такий подарунок зробили», – дякують представникам бойовиків ледь не в кожному сюжеті.

А ще неодмінна демонстрація лояльності до політики бойовиків: «До 150-ліття улюбленого міста, донеччанка подарувала картину, присвячену даті проведення «референдуму» – 11 травня. І звичайно ж, прапор республіки з золотою зіркою героя «ДНР», – мовиться в сюжеті.

І, звичайно ж, показова любов до Росії – промови, пісні і танці, присвячуються сусідній державі.

«І сьогодні ми, «ЛНР», прагнемо до того, щоб стати частиною Російської Федерації», – повторюють представники бойовиків.

А бойовики угруповання «ДНР» і зовсім оголосили про нове свято.

«Впевнений, буде справедливо оголосити День Росії «державним» святом Донецької народної республіки!», – оголосив зі сцени лідер бойовиків Денис Пушилін.

Розмови про загадкові і горді донецькі і луганські «народи» кудись поділися



«Справа в тому, що розмови про загадкові і горді донецькі і луганські «народи» кудись поділися, вони перестали цим накачувати. І відповідно їм потрібна якась ідентичність своя, окрема. І цю ідентичність вони знаходять в ось цій зашкарублій радянської капості», – пояснює медіаексперт Олексій Ковжун.

День молоді, День любові, сім’ї і вірності, а також День шахтаря. День будівельника і металурга – і це далеко не весь перелік літніх свят, які бурхливо відзначали на окупованій території. І як в Донецьку, так і в Луганську у місцевих, так званих «адміністрацій» – головний подарунок для народу – завжди традиційний – концерт.

«День любові сім’ї і вірності – столиця відзначає з розмахом!» – наголошують на телеканалі бойовиків.

Вони демонструють, що нормальне існування – коли кожен день якесь свято. Це такий спосіб утихомирення населення



«У Радянському Союзі була така традиція в алкашів – вони брали відривний настінний календар і там кожен день був днем чогось. День народження Менделєєва, День працівника поліграфії, День шиномонтажника, День укладальника шпал. І виходить, що можна бухати в цей день не просто так, а за нагоди. Тобто вони таким чином створюють «тканину життя». Вони (бойовики – ред.) таким чином демонструють, що нормальне існування – коли кожен день якесь свято. Спроба перевести звичайне буття на «червоний» день календаря – це такий спосіб утихомирення населення», – пояснює Олексій Ковжун.

«Камон гьорл еврібаді!» – вигукує зі сцени у Донецьку Тимур Родрігез.

Майже в кожному місцевому шоу беруть участь російські артисти. Щоправда переважно це забуті у самій Росії зірки минулих десятиліть. Наприклад, Денис Клявер з групи «Чай удвох». Або Ірина Нельсон з «Рефлексу». Або мастодонти російської сцени – Олександр Маршал і Лоліта, яка обурювалася забороною відвідувати Україну протягом трьох років, бо також виступала в анексованому Криму.

«Я росіянин, я той самий, Колорадо, совдепівський відстій, рашист і вата, я той хто любить горілку і парад», – співав у Донецьку Олександр Маршал.

Можна покликати третьорозрядного артиста, а перед Кремлем відзвітувати про великий концерт



«Частіше, частіше такого, і нам буде легше жити», – вигукував під час концерту житель окупованих територій.

«Простіше покликати тих, хто вже забув, що таке любов глядача і сумує за цим важким наркотиком. Плюс питання фінансове – можна покликати третьорозрядного артиста, а перед Кремлем відзвітувати про проведення великого концерту і нажити якусь копійчину», – каже Олексій Ковжун.

Влітку – відволікти людей від маленьких пенсій, невиплати зарплат, та й в цілому від обмеженості від решти світу – простіше. Погода дозволяє влаштовувати масові гуляння з будь-якої зручної нагоди. А ось взимку, швидше за все, телеканали підконтрольні бойовикам – заповняться новими розважальними проектами, щоб продовжувати підсовувати місцевому населенню «видовища» замість такого необхідного «хліба».

«Свого часу Конфуцій писав, що коли ворог біля воріт, скарбниця порожня, а в армії голод і паніка, варто накупи на останні гроші феєрверків і влаштувати свято. Цим вони і займаються», – резюмував Ковжун.

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