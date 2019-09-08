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08 Вересень 2019, Київ 22:34
Донбас.Реалії

«Свято на останні гроші»: навіщо бойовики імітують атмосферу веселощів

Російська співачка Лоліта Мілявська, якій заборонили в’їзд до України на 3 роки, виступила в окупованому Донецьку (ілюстративне фото)

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На окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики активно імітують атмосферу благополуччя і народних веселощів. День шахтаря, металурга і залізничника, День сім’ї та день Молоді – лише частина того, що святкували в окупації. Як провели літо-2019, які нові свята запровадили бойовики та що співали і під що танцювали в «ЛНР» та «ДНР». Про це – в огляді журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Нові музеї, гонки на автомобілях, відкриття виставок картин і, звичайно ж, концерти з будь-якого приводу. Таким було літо-2019 окупованого Донбасу на телеканалах бойовиків.

«У Луганську відкрився Музей патологоанатомічних препаратів», – розповідають на телебаченні бойовиків.

Крім того, у Луганську провели перший так званий «міжнародний» футбольний матч: «Збірна Південної Осетії приїхала на матч в статусі чемпіона Європи серед невизнаних держав», – мовиться в одному із сюжетів. А в підконтрольному бойовикам Донецьку тим часом провели лицарські бої.

Футболісти Південної Осетії відвідали окупований Луганськ
Футболісти Південної Осетії відвідали окупований Луганськ

Обов’язкова частина таких заходів у псевдо-«республіках» – подяка організаторам.

«Прекрасний концерт, величезне спасибі адміністрації міста, філармонії, що нам такий подарунок зробили», – дякують представникам бойовиків ледь не в кожному сюжеті.

А ще неодмінна демонстрація лояльності до політики бойовиків: «До 150-ліття улюбленого міста, донеччанка подарувала картину, присвячену даті проведення «референдуму» – 11 травня. І звичайно ж, прапор республіки з золотою зіркою героя «ДНР», – мовиться в сюжеті.

І, звичайно ж, показова любов до Росії – промови, пісні і танці, присвячуються сусідній державі.

«І сьогодні ми, «ЛНР», прагнемо до того, щоб стати частиною Російської Федерації», – повторюють представники бойовиків.

А бойовики угруповання «ДНР» і зовсім оголосили про нове свято.

«Впевнений, буде справедливо оголосити День Росії «державним» святом Донецької народної республіки!», – оголосив зі сцени лідер бойовиків Денис Пушилін.

Денис Пушилін, ватажок бойовиків
Денис Пушилін, ватажок бойовиків
Розмови про загадкові і горді донецькі і луганські «народи» кудись поділися
Олексій Ковжун


«Справа в тому, що розмови про загадкові і горді донецькі і луганські «народи» кудись поділися, вони перестали цим накачувати. І відповідно їм потрібна якась ідентичність своя, окрема. І цю ідентичність вони знаходять в ось цій зашкарублій радянської капості», – пояснює медіаексперт Олексій Ковжун.

День молоді, День любові, сім’ї і вірності, а також День шахтаря. День будівельника і металурга – і це далеко не весь перелік літніх свят, які бурхливо відзначали на окупованій території. І як в Донецьку, так і в Луганську у місцевих, так званих «адміністрацій» – головний подарунок для народу – завжди традиційний – концерт.

«День любові сім’ї і вірності – столиця відзначає з розмахом!» – наголошують на телеканалі бойовиків.

Вони демонструють, що нормальне існування – коли кожен день якесь свято. Це такий спосіб утихомирення населення
Олексій Ковжун


«У Радянському Союзі була така традиція в алкашів – вони брали відривний настінний календар і там кожен день був днем чогось. День народження Менделєєва, День працівника поліграфії, День шиномонтажника, День укладальника шпал. І виходить, що можна бухати в цей день не просто так, а за нагоди. Тобто вони таким чином створюють «тканину життя». Вони (бойовики – ред.) таким чином демонструють, що нормальне існування – коли кожен день якесь свято. Спроба перевести звичайне буття на «червоний» день календаря – це такий спосіб утихомирення населення», – пояснює Олексій Ковжун.

«Камон гьорл еврібаді!» – вигукує зі сцени у Донецьку Тимур Родрігез.

Виступ в окупованому Донецьку російського шоумена Тимура Родрігеза
Виступ в окупованому Донецьку російського шоумена Тимура Родрігеза

Майже в кожному місцевому шоу беруть участь російські артисти. Щоправда переважно це забуті у самій Росії зірки минулих десятиліть. Наприклад, Денис Клявер з групи «Чай удвох». Або Ірина Нельсон з «Рефлексу». Або мастодонти російської сцени – Олександр Маршал і Лоліта, яка обурювалася забороною відвідувати Україну протягом трьох років, бо також виступала в анексованому Криму.

«Я росіянин, я той самий, Колорадо, совдепівський відстій, рашист і вата, я той хто любить горілку і парад», – співав у Донецьку Олександр Маршал.

Російська співачка Лоліта, які заборонили в’їзд до України на три роки, також відвідала окупований Донецьк
Російська співачка Лоліта, які заборонили в’їзд до України на три роки, також відвідала окупований Донецьк
Можна покликати третьорозрядного артиста, а перед Кремлем відзвітувати про великий концерт
Олексій Ковжун


«Частіше, частіше такого, і нам буде легше жити», – вигукував під час концерту житель окупованих територій.

«Простіше покликати тих, хто вже забув, що таке любов глядача і сумує за цим важким наркотиком. Плюс питання фінансове – можна покликати третьорозрядного артиста, а перед Кремлем відзвітувати про проведення великого концерту і нажити якусь копійчину», – каже Олексій Ковжун.

Олексій Ковжун, медіаексперт
Олексій Ковжун, медіаексперт

Влітку – відволікти людей від маленьких пенсій, невиплати зарплат, та й в цілому від обмеженості від решти світу – простіше. Погода дозволяє влаштовувати масові гуляння з будь-якої зручної нагоди. А ось взимку, швидше за все, телеканали підконтрольні бойовикам – заповняться новими розважальними проектами, щоб продовжувати підсовувати місцевому населенню «видовища» замість такого необхідного «хліба».

«Свого часу Конфуцій писав, що коли ворог біля воріт, скарбниця порожня, а в армії голод і паніка, варто накупи на останні гроші феєрверків і влаштувати свято. Цим вони і займаються», – резюмував Ковжун.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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