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29 жовтня 2019, Київ 12:38
Новини | Політика

У Золотому розпочалося розведення військ – Пристайко

Окопи, вириті бійцями Збройних сил України в селищі Золоте-4, вересень 2019 року

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Розведення військ у Золотому розпочалося 29 жовтня, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на полях першого інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine у Маріуполі. Цей процес відбувається під контролем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яке має офіційно зафіксувати таке розведення, вказав міністр.

«Так, було домовлено з ними (СММ ОБСЄ – ред.), що вони мають підготуватися, провести більше нарядів, поставити відео, щоб побачити цей процес відведення, перевірити і доповісти нам і Росії, Німеччині і Франції, що відведення завершилося», – зазначив міністр.

За словами Пристайка, українська сторона не втручається у процес контролю відведення військ, оскільки хоче, щоб цей процес був «абсолютно нейтральний і прозорий, як вони це роблять».

«У Золотому останній обстріл був 18 жовтня, за запевненням СММ, тобто 10 днів тому. Сім днів ми витримали, передали СММ, що ми готові, дали їм день на підготовку і починаємо розведення. Далі буде Петрівське», – зазначив міністр.

Про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області домовилися 1 жовтня в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. Але, як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.

/**/ /**/ Міністр закордонних справ УкраїниВадим Пристайко
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Розведення військ у Петрівському та Золотому відклали через обстріли – Пристайко

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму тиші різко зросла, але одночасно заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

/**/ /**/ Відведення сил та засобів у Золотому. Донбас, 10 жовтня 2019 року
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