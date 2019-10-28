«Все нормально, це контакт»: Троян закликав не спекулювати на розмовах про «штурм» «Нацкорусу» у Золотому

Відпрацювання поліцейських і представників Військової служби правопорядку є необхідним заходом в районі проведення операції Об’єднаних сил, при цьому поліція нікого не виселятиме із Золотого-4, заявив заступник голови Нацполіції Вадим Троян.

«Спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будівлю, де розмістилися представники «Національного корпусу», з метою звичайної перевірки. Така перевірка є нормальною дією, оскільки територія, де розташований населений пункт Золоте-4, належить до зони проведення ООС. Перевірила група ВСП і поліції, все нормально, це контакт, так і повинно бути. Ми перебуваємо в небезпечній зоні, тут потрібно так працювати щодня», – пояснив заступник голови Нацполіції.

Він закликав не спекулювати на буцімто «штурмі» поліцією «Національного корпусу».

«Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, «хтось когось буде штурмувати», не можна», – сказав Троян.

26 жовтня президент Володимир Зеленський перебував у Золотому-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ. У президента відбулася розмова з добровольцями, після якої останні заявили, що не збираються залишати Золоте і не дозволять відведення військ.

27 жовтня заступник голови Національної поліції Вадим Троян заявив, що ветерани-добровольці вивезли свою легальну зброю із Золотого-4 Луганської області після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

28 жовтня ветерани-добровольці у соцмережах заявили, що їхніх товаришів у Золотому-4 поліція намагалася обшукати. У поліції пояснили, що це були «зусилля», спрямовані на гарантування безпеки місцевих жителів та проведення профілактичної роботи.