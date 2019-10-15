Радіо Свобода Daily: Марш «Ні капітуляції» у День захисника України – як це було

Українці знову вийшли на марш «Ні капітуляції»

Учасники київського маршу «Ні капітуляції» у День захисника України спершу зібралися на віче на майдані Незалежності, а потім вирушили до Офісу президента. Там активісти обклеїли стіни будівлі фотографіями загиблих на війні та розмалювали плитку перед будівлею написами «Росія – окупант». Також – з’явилися наліпки з текстом «Богдана у відставку» та «Імпічмент Коломойському», які стосуються голови Офісу президента Андрія Богдана та олігарха Ігоря Коломойського. Серед гасел мітингарів лунали й вимоги відставки президента України Володимира Зеленського. Як це відбувалося – дивіться у фоторепортажі.

Серед вимог протестувальників були: заборона запровадження особливого статусу для окупованих регіонів Донбасу, заборона амністії для бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР» та відмова від відведення українських військ від лінії розмежування.

Зеленський відвідав Донбас

Президент України Володимир Зеленський відвідав лінію зіткнення в зоні ООС на Донбасі та привітав українських військових із Днем захисника України. Він вшанував пам’ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила. Також президент вручив державні нагороди військовослужбовцям із нагоди свята та присвоїв почесне найменування «імені князя Романа Великого» 14-ій окремій механізованій бригаді та почесне найменування «Херсон» – 11-ій окремій бригаді армійської авіації.

Пристайко анонсував зустріч у «нормандському форматі»

Саміт у «нормандському форматі» може відбутися вже в листопаді 2019 року, якщо Кремль погодить дати – про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, спілкуючись із журналістами в Люксембурзі.

«Дати зараз обговорює «Нормандська четвірка». Є розуміння, що це може бути наступний місяць, якщо російська сторона підтвердить дати, запропоновані нашими партнерами», – сказав міністр.

Розведення військ на Донбасі: які позиції можуть залишити ЗСУ

Припинення вогню по всій лінії фронту – така амбітна мета президента України Володимира Зеленського. Для цього вже зробили перший крок. Відбулося розведення сил у Станиці Луганській. Далі на черзі – населені пункти Золоте і Петрівське. А згодом – уся лінія розмежування. Чи це реальний сценарій? Які позиції повинні будуть залишити українські військові і як це може вплинути на ситуацію на передовій? Про це – у матеріалі спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

У Києві вимагали звільнити Віталія Марківа

У Києві біля Міністерства закордонних справ зібралися близько сотні людей – активісти, друзі та рідні нацгвардійця Віталія Марківа, якого в липні італійський суд засудив до 24 років ув’язнення. Учасники маршу передали звернення до Міністерства закордонних справ з вимогою активізувати процес звільнення Віталія Марківа. Після цього вирушили до посольства Італії, куди також передали звернення із закликом звільнити українця. Як це було – у фоторепортажі Радіо Свобода.

Портнов закликав амністувати беркутівців та розпочати слідство проти учасників Революції гідності

Ексголова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов закликав генпрокурора Руслана Рябошапку розпочати розслідування проти учасників Революції гідності за нібито організацію масових убивств працівників правоохоронних органів. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі сам Андрій Портнов. Він наголосив, що необхідно оголосити амністію співробітникам «Беркуту», яких звинувачують у вбивствах учасників Революції гідності, або розпочати розслідування проти майданівців.

Андрія Портнова пов’язують із главою Офісу президента України Андрієм Богданом, і він неодноразово демонстрував значну поінформованість у матеріалах розслідувань правоохоронних органів та публікував непублічні данні, які стосуються слідства.

Сирійські курди уклали угоду з офіційним Дамаском

Сирійські демократичні сили – курдські збройні формування, які контролюють північний схід Сирії – уклали угоду з урядом Башара Асада про розміщення урядових військ у кількох містах для захисту їх від наступу Туреччини. Раніше представник сирійської армії заявив, що вона отримала наказ вирушити на північ, щоб протидіяти «турецькій агресії».

Відповідно до угоди, війська Асада повинні увійти у великі міста на шляху турецького наступу і тим самим поставити перед Туреччиною дилему – припинити цей наступ або ж вступити в бої з регулярною сирійською армією. Представники сирійських курдів наголошують, що угода з Асадом поки стосується лише військової підтримки. Політичні питання майбутнього устрою північного сходу Сирії не обговорювались. За словами представників курдів, вони були змушені звернутися до офіційного Дамаску за захистом після того, як Сполучені Штати вирішили вивести свої війська з півночі Сирії.

Новий підхід у боротьбі з бідністю. Деталі Нобелівської премії з економіки

Шведська королівська академія наук присудила Премію пам’яті Альфреда Нобеля з економічних наук. Цього року її розділили на трьох науковців: Абіджита Банерджі, Естер Дюфло та Майкла Кремера. Науковці розробили новий підхід до вирішення проблеми глобальної бідності, базований на експериментальному принципі. Дюфло стала лише другою жінкою, відзначеною цією нагородою з 1969 року, а також наймолодшою лауреаткою за історію премії.

Інтерв’ю з переможницею «нобелівської премії» для вчителів в Україні

Другий рік поспіль так звану «нобелівську премія» для вчителів в Україні здобувають викладачі зі Запорізької області. Цьогоріч переможницею Global Teacher Prize Ukraine стала Наталя Кідалова з міста Мелітополя. Вона викладає англійську мову та українську мову і літературу в мелітопольській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 23. У професії – понад 20 років. Каже, що завжди мріяла бути вчителем, а на педагогічні пошуки її надихають власні учні. Радіо Свобода розпитало Наталю Кідалову про її секрети роботи з дітьми.

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