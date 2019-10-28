Після розведення на зміну ЗСУ прийде Нацгвардія, поліція і прикордонники – командувач ООС Володимир Кравченко

Телевізійний проект Радіо Свобода «Донбас.Реалії» кілька тижнів тому звернувся до командувача Операції об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенанта Володимира Кравченка із проханням прокоментувати ситуацію із «розведенням сил» на камеру. Відповіді надійшли тепер і у письмовому вигляді. «Донбас.Реалії» використали кілька тез у сюжеті, а Радіо Свобода публікує відповіді, що надійшли від прес-центру ООС і датовані 16 жовтня – повністю:

– Відповідно до заяв українського військово-політичного командування, після успішного розведення сил та засобів в районі населених пунктів Золоте та Петрівське, має розпочатися розведення уздовж усієї лінії фронту на Донбасі?

– Попередньо визначено ще додатково чотири ділянки на яких можливе розведення сторін, але рішення по них поки ще тристоронньою контактною групою у Мінську не ухвалювали.

Разом з тим командуванням ООС опрацьовано питання щодо розведення вздовж усієї лінії зіткнення, але при умові остаточного припинення вогню.

Розведення розпочнеться на ділянках у районі Богданівки і Золотого, далі – ще на чотирьох ділянках і після того вздовж усієї лінії зіткнення.

– Скільки загалом буде ділянок розмежування? Чи є перелік населених пунктів, які в наслідок розведення вздовж усієї лінії можуть опинитися у так званій «сірій зоні»?

– Командуванням операції Об'єднаних сил визначено перелік цих населених пунктів, їх близько 30-ти.

– Чи визначені конкретні часові рамки для цього процесу? Коли він має розпочатися?

– Відповідно до домовленостей, які були укладені 1 жовтня цього року в Мінську, процес відведення займатиме 30 діб. З них на безпосереднє відведення сил і засобів дається три доби. Сам процес розпочнеться тоді, коли впродовж 7 діб зберігатиметься режим тиші. Я наголошую, повної тиші, без жодного пострілу на ділянках визначених для розведення, та підтвердження «тиші» представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

– Коли сили та засоби мають бути відведені на перших визначених ділянках? Скільки часу займатиме розведення сил та засобів на одній ділянці?

– Сили і засоби на визначених ділянках, які мають бути узгоджені попередньо в Мінську, мають бути відведені після 7 діб повної тиші. Процес відведення триватиме 30 діб. З них безпосередньо на розведення передбачено три доби.

– На яку саме відстань від лінії зіткнення будуть відведені сторони?

– В залежності від оперативної і тактичної обстановки на кожній з ділянок яку ми визначимо, вони будуть відводитися на відстань близько двох кілометрів.

– Які етапи передбачає розведення вздовж усієї лінії розмежування?

– Підготовчий етап, безпосереднє розведення і завершення розведення.

– В якій послідовності відводитиметься особовий склад, техніка, розбиратимуться укріплення, відбуватиметься розмінування території?

– Після дотримання режиму припинення вогню українська сторона СЦКК (спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін) сповіщає СММ ОБСЄ про те, з якого рубежу, який склад сил і засобів буде відводитися і на який рубіж вони мають бути відведені.

На наступну добу українська сторона сповіщає СММ ОБСЄ про те, що ми готові почати розведення. На третю добу, після семиденного режиму тиші, з дванадцятої години розпочинається переміщення особового складу і військової техніки.

Далі здійснюється пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення в межах визначеної ділянки.

На двадцять дев'яту добу ми доповідаємо про те, що усі заходи виконали і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів.

Щодо розмінування території, то цей процес розпочнеться лише після того, як відбудеться відведення сил і засобів.

– Чи залишатимуться після розведення у так званій «сірій зоні» представники МВС України або інших українських силових структур?

- Так, в усіх цих населених пунктах свої обов’язки виконуватимуть представники Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

– Чи здійснюватимуть на цій території свою діяльність українські органи влади та українські соціальні служби?

– Обов'язково. В цих населених пунктах будуть працювати соціальні служби, місцеві органи влади та військово-цивільні адміністрації.

– Хто окрім місцевих жителів матиме доступ до ділянок, де відбудеться розведення?

– Цей перелік осіб визначено певними державними нормативними актами, що регламентують порядок допуску громадян, які не проживають на зазначеній території.

– Хто контролюватиме процес розведення? Яким чином здійснюватиметься цей контроль?

– Процес відведення сил і засобів Збройних сил України будуть контролювати представники СММ ОБСЄ, контроль за дотриманням режиму припинення вогню здійснюватиме українська сторона СЦКК.

Вважаю за необхідне наголосити, що так звані: «СЦКК ЛНР і ДНР» не передбачені жодним документом, які були укладені у Мінську.

Російська сторона в грудні 2017 року в односторонньому порядку вийшла з СЦКК. Тому, хто здійснюватиме контроль за відведенням збройних формувань Російської Федерації, окрім СММ ОБСЄ, наразі ще невідомо.

Відповіді підписані відповідальним начальником прес-центру ОКП Об’єднаних сил полковником Андрієм Агєєвим за дорученням Командувача ООС від 16.10.2019 року.