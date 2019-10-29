У коментарі кореспонденту «Настоящего времени» – проєкту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» – президент України Володимир Зеленський підтвердив розведення військ на ділянці, де не було пострілів більше семи днів за інформацією українських військових, а також за інформацією ОБСЄ. Вранці 29 жовтня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що в селищі Золоте на лінії розмежування на Донбасі почалося розведення українських військ і військ проросійських сепаратистів. Цю інформацію також підтвердили в штабі Операції об'єднаних сил ЗСУ. Через кілька годин сепаратисти «ЛНР» повідомили, що «військовослужбовці народної міліції ЛНР також приступили до відведення сил і засобів із ділянки розведення у Золотому». (Відео проєкту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время»)