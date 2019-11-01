(Друкуємо мовою оригіналу)

Украинская сторона завершила отведение войск в Золотом Луганской области. По данным штаба ООС, это был первый этап: дальше начинается второй этап, который предусматривает демонтаж фортификационных сооружений и очистку территории от взрывоопасных предметов. Жители поселков под контролем Украины, откуда должны были отойти военные, разделились на два лагеря: одни «за» разведение, вторые – категорически против. Украинская власть успокаивала, что отведение – это шаг к миру, так как оно позволит продолжить переговоры. А о чем говорили и говорят людям с другой стороны участка разведения сил? Зеркально к подконтрольному Украине Золотому расположен оккупированный город Первомайск. Именно к его черте должны отойти российские гибридные силы. Чем там заняты, пока Киев говорит о «мирных инициативах»?

Со стороны группировки «ЛНР» к участку разведения прилегают поселок Золотое-5 и город Первомайск. Но тема разведения войск там видимо поднимается нечасто: есть короткая официальная сводка от группировки «ЛНР», обычные обвинения в сторону Украины, которая «срывает договоренности», и конечно, никто ни о чем не дискутирует. Хотят ли люди разведение сил, что о нем думают – оккупационная администрация не спрашивает.

Зато в населенных пунктах продолжаются пропагандистские акции группировки, направленные против Украины.

Например, в Первомайске собираются открыть мемориальный комплекс погибшим во время конфликта и сейчас собирают у людей данные – но, призывая к этому, им безапелляционно сообщают, что погибли их земляки исключительно от рук ВСУ. Информацию для мемориала собирают не только о мирных жителях, но и о боевиках, воевавших в составе российских гибридных сил. Кроме мемориального комплекса, данные об этих людях будут переданы в музей города.

В школах и училищах Первомайска детям рассказывают об их правах, используя при этом так называемое «законодательство» группировки «ЛНР». На оккупированной территории, напомним, «приняли» свои псевдо-конституции – именно о них регулярно говорят детям в контексте права – и возродили советский уголовный кодекс, предусматривающий смертную казнь.

Спектакль в честь боевиков на фоне мирных инициатив Украины

Пока в районе Золотого проходило разведение войск, школьников Первомайска возили в Луганск на спектакль «Время. Выбор. Воля» (в группировке «ЛНР» заявляют, что это первая постановка, посвященная конфликту в регионе. И является данью памяти «героям-защитникам»).

В нас теплилась надежда: русские братья нас не оставят...

«Связь между историческими событиями военного прошлого и событиями в Донбассе в новейшей истории создали особую атмосферу действа. Каждый из нас, жителей прифронтового Первомайска, не понаслышке знает ужасы бомбежек и обстрелов. Простые люди – не военные, а шахтеры, слесари, учителя, водители, предприниматели – поднялись на защиту своей земли от нацистов, дабы защитить женщин, стариков и детей от неминуемой смерти, твердо веря: с нами правда, и с нами Бог. В самые тяжелые минуты в нас теплилась надежда: русские братья нас не оставят», – так спектакль описала так называемая директор Центра внешкольного образования Первомайска Наталья Михайлова.

А после спектакля она рассказывала школьникам о важности получения российского гражданства и о том, что жители региона считают себя по праву частью великого «русского мира».

Кстати, агитация за получение российского гражданства продолжается в ОРЛО – включая и этот маленький город Первомайск – на полную. На днях тут распространяли информацию, что появилась возможность стать в электронную очередь на подачу документов.