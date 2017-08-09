(Друкуємо мовою оригіналу)

Пограничники взяли под охрану национальный природный парк «Меотида», и теперь количество птиц, в том числе «краснокнижных», там растёт. Сегодня на территорию не пускают ни рыбаков, ни обычных посетителей, и это дало возможность природе развиваться, говорят в администрации парка. Так впервые за 250 лет на Белосарайской косе заметили розовых пеликанов. Из-за войны национальный парк до сих пор разделён на две части, говорит и. о. директора парка «Меотида» Надежда Долгова. Около двух месяцев назад директором оккупированной части парка назначили бывшего руководителя заповедника, и это внушает оптимизм, утверждает Долгова.

– Как изменилась ситуация в заповеднике за последний год?

– На сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что фактор войны – двойственный. Война для человека – очень большая беда. Но, с другой стороны, благодаря войне отменили на сегодняшний день охоту и любой отстрел животных. На наших основных участках стоят погранотряды, и это сыграло нам на руку. На заповедной территории Белосарайской косы, к большому счастью для научных сотрудников и парка в целом, количество птиц значительно увеличилось. Например, колония пестроносой крачки насчитывает уже больше 3 тысяч гнёзд, хотя в начале 2015 года их было 100–200. Увеличилась колония большого баклана – мы считаем его тысячами. Растёт количество уток-пеганок, и в этом году у нас впервые за много лет в парке загнездовался морской голубок. Он занесён в Красную книгу Украины, и поэтому для нас это редкость. Мы нашли 50 его гнёзд, то есть 50 пар высидели птенцов. Окончательные подсчёты будут в сентябре.

Мы создали хорошие условия на нашей территории, и это большой плюс. У нас вместе с пограничниками круглосуточная охрана, мы больше не допускаем на косу туристов. Раньше на «дзындзике», так называется оконечность косы, любили отдыхать, устраивать соревнования и гонки.

В этом году впервые за 250 лет мы зафиксировали розового пеликана. В последний раз он гнездовался тут в 1758 году. Сегодня на территории парка, на Птичьем острове, находится 5 пеликанов. Ещё полтора месяца назад мы наблюдали только одного пеликана, а теперь это целая стая. Они ещё не загнездились, но уже облюбовали это место.

Птичий остров находится в глубине акватории моря, и если его не смоет штормами, то вероятность гнездования очень большая. А если у нас загнездится розовый пеликан, то мы надеемся, что загнездится и гордость нашего парка – кудрявый пеликан.

– Есть ли у вас информация о части парка возле Новоазовска, который сейчас контролируется боевиками?

– В этом году в заповедник на Кривую косу, который находится возле Новоазовска, пришёл новый директор. Буквально два-три месяца назад туда назначили Галину Марченко, которая стояла у истоков создания «Меотиды», работала директором парка, когда он ещё был региональным. По её словам, на Кривой косе недавно появился кудрявый пеликан и было успешно выведено потомство – два птенца сейчас плавают.

Предыдущий директор той части парка, которая находится на оккупированной территории, привёл к тому, что материально-техническую базу заповедника разграбили, а многие колонии птиц уничтожили. В частности, не осталось гнездовий черноголового хохотуна, пестроносой крачки и, конечно, кудрявого пеликана.

На Кривой косе располагались вышки, конференц-зал, непосредственный офис, домики для студентов, которые приезжали на практику, машины, катера, вся наша техника и другая материально-техническая база. Предыдущий директор, которого поставили боевики, уничтожил почти всё, что первый директор парка Геннадий Молодан создавал многие годы. Геннадий Николаевич очень болел своей работой – он жил в Донецке, но постоянно находился в Новоазовске, в заповеднике. После начала войны он не переехал на контролируемую территорию в силу своего возраста.

Здесь, на Белосарайской косе, была только служба охраны, и после переезда из Новоазовска никакого оборудования у нас не было. С обеспечением нам на первых порах очень помогали активисты, в том числе общественная организация киевлянина Алексея Василюка (прим.авт. – Алексей Василюк является заместителем главы Национального экологического центра Украины).

А с Галиной Марченко мы общаемся достаточно хорошо, я всегда могу ей позвонить и узнать, как обстоят дела на Кривой косе. Какие птицы появились, как восстанавливается природа. Почему я веду к тому, что хорошо, что она пришла? Потому что, когда мы заберём назад свои территории, а я надеюсь, что мы их заберём, я знаю, что мы парк получим в том же состоянии, каком он был до войны. Там не те люди, которые делают карьеру. Это люди, которые живут ради природы.

Если власти неподконтрольных территорий не будут уничтожать и разорять, то там всё восстановится. Природе не нужно мешать, она сама знает, что делать.

– Какие планы у национального парка на будущее?

– На том участке побережья Азовского моря, где находятся посёлок Ялта, уже много лет хотят прочистить канал. Сегодня в воду там войти невозможно – сплошной ил. Когда-то его брали на анализ в Германию и подтверждали, что он лечебный. Но люди не хотят купаться в иле и в Ялте уже много лет планировали расчистку русла и вроде бы уже получили на это финансирование. Не знаю, насколько это перспективно и на сколько времени этого хватит – постоянные штормы именно к Ялте все сносят. Но мы хотим, и уже было совещание у нас с Ялтой, чтобы песок с илом, который будут вычищать, они привезли сюда и намыли его на косу, сделали острова для птиц. Они будут вычищать природные ресурсы, и идеальным решением будет привезти его либо на Птичий остров в акватории, либо сделать ещё острова. И тогда вероятность гнездования и розового пеликана, и кудрявого возрастает в десятки раз.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)