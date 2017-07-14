На Дніпропетровщині створили ландшафтний парк для захисту Дніпрових порогів

На Дніпропетровщині створили ландшафтний парк для захисту території Дніпрових порогів. Відповідне рішення 14 липня ухвалила на сесії Дніпропетровська обласна рада.

Згідно з рішенням облради, створюється комунальний заклад «Спеціальна адміністрація регіонального ландшафтного парку Дніпрові пороги», який надалі організовуватиме усю природоохоронну діяльність в районі порожистої частини Дніпра.

Територія регіонального ландшафтного парку «Дніпрові пороги» охопить терену трьох районів області – Дніпровського, Синельниківського та Солонянського.

У квітні 2017 року у Дніпрі екологи та краєзнавці ініціювали створення ландшафтного парку «Дніпрові пороги». Природоохоронна зона має простягтися майже вздовж всієї течії Дніпра, де колись був каскад порогів. На прибережних ділянках, ще збереглися місця, порослі унікальними для цієї місцевості лісами, які, на думку екологів, потребують збереження. Тут вціліли види червонокнижних рослин та тварин, зокрема, гніздиться рікісних птах – орлан білохвостий.

Територія також має історичну цінність. За словами активістів, за умови створення парку, природу тут можна було б не тільки зберігати, а й вивчати, а також розвивати екотуризм.

За попередніми підрахунками, створення і функціонування парку в 5 тисяч гектарів обходитиметься в 3 мільйони гривень на рік.