ЮНЕСКО: до Списку світової спадщини включили вісім нових об’єктів

Комітет ЮНЕСКО включив до Списку світової спадщини вісім нових об’єктів.

Як повідомляє прес-служба організації, нові об’єкти розташовані в Данії, Франції, Німеччини, Ірані, Польщі й Росії, а також один об’єкт, який розташований на території Хорватії, Італії та Чорногорії.

За повідомленням, до списку увійшли історичне місто Йєзд в Ірані, священний острів Окіносіма в Японії, Венеціанські оборонні споруди XVI-XVII століть, Куяте в Гренландії (сільськогосподарський субарктичний ландшафт, розташований в південному регіоні Гренландії), місце Тапутапуатеа у Франції, печери і мистецтво Льодовикового періоду в Швабському Альбі (Німеччина), свинцеві, срібні і цинкові шахти в Тарновські Гури (Польща), Успенський собор і монастир острова-села Свиязьк (Росія).

До списку спадщини включають видатні культурні і природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Статус об’єкта Світової спадщини надає, серед іншого, додаткові гарантії збереження і цілісності унікальних природних і культурних комплексів, сприяє популяризації об’єктів, а також забезпечує пріоритетність у залученні коштів для підтримки об’єктів Світової культурної і природної спадщини, у першу чергу, з Фонду Світової спадщини.