(Друкуємо мовою оригіналу)

Каким СМИ верят на востоке Украины, нужно ли разрывать дипломатические отношения с Россией, ценны ли права человека для жителей региона и как культивировать победу – что об этом думает Донбасс? Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной, так и неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах недели.

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Каким СМИ верят в Крыму и на оккупированной части Донбасса?

Говорили, что один ранен, а в нашу местную больницу привозили десятки украинских солдат! Зачем они это скрывают?

​Олег, Донецкая область: «Нет доверия к украинским СМИ из-за того, что, когда шла война, мы смотрели украинские СМИ и (там – ред.) говорили, что один-два раненых и никаких обстрелов. Но живя недалеко от линии разграничения, мы слышали взрывы, и что идёт стрельба. Когда говорили, что один ранен, а в нашу местную больницу привозили десятки раненых украинских солдат! Зачем врёт власть, я не понимаю. Зачем они это скрывают? Говорите правду, что происходит! У многих, кто живёт на линии разграничения, нет альтернативы. Петровская вышка в Донецке захвачена, она очень мощная и глушит все украинские каналы. Не у всех людей есть возможность поставить спутниковую тарелку. Они смотрят «ДНРовские» и российские каналы. У них нет альтернативы, и они верят той пропаганде, которой их пичкают».

Розмовляю з людьми, а вони «пасуться» на сайтах ОРДЛО, російських…І стають патріотами окупанта

​Слухачка, прифронтова зона: «Я з маленького селища на лінії розмежування. Українські канали зникли десь з червня 2014 року, і більше вони не відновлювались. Радіо оперативно глушить ОРДЛО. От і зараз вашу передачу я можу слухати тільки з телефону. А з приймачем потрібно ще побігати, щоб спіймати передачі українського радіо. Часто не допомагає навіть додаткова антена. Ви навіть не уявляєте: от розмовляю з людьми, а вони чомусь «пасуться» на сайтах ОРДЛО, російських…І стають патріотами окупанта. І все це розноситься, як сміття по вулиці. Я намагаюся бігати з приймачем по кімнатах, ставити додаткову антену, отак от і живу».

Принципиально не смотрю «сепар-ТВ», смотреть их омерзительно. Я доверяю «Донбасс.Реалии»

​Альберт, Авдеевка: «Я считаю, что всё зависит от того, какую позицию изначально занял человек. У меня, например, не показывает ни один украинский канал, но я принципиально не смотрю «сепар-ТВ», смотреть их омерзительно. Я доверяю «Донбасс.Реалии».

Олег, Луганская область: «У нас украинские станции ловятся, и довольно неплохо. Просто нужно выбирать приёмник более качественный и дорогой. И антенну уметь соорудить. Просто у людей не хватает знаний по радиоприёму».

Юрий, Донецк: «Некоторые вещи откровенно возмущают. Всю неделю танцуют, поют – это касается телеканалов. В конце недели показывают немножко, как погибают наши бойцы – это же кощунство. Тут или мораторий на все эти танцы, или показывать войну такой, какая она есть».

Про разрыв дипломатических отношений с Россией

Дуже важливо, щоб ми не поширювали думку, що це сепаратисти»

​Василь: «Я згоден з гостем про розрив відносин, але мене турбує кілька моментів. Перше – те, що пишуть слово «сепаратисти» в ЗМІ і в законах. Це ж колаборанти. А щоб колаборація була визнана, то треба, щоб була визнана агресія. Бо колаборанти – це та «влада», яку поставили окупанти. Дуже важливо, щоб ми не поширювали думку, що це сепаратисти».

Сергій, Краматорськ: «Тут казали про третю країну (посередника у переговорах з Росією – ред.). А хто обирати буде цю третю країну? Міжнародні організації чи ми самі можем? Казали про Швейцарію – а може ми захочемо Польщу чи, можливо, Німеччину. Чи можливо Україні самій обирати цю третю країну?».

Сильно ли изменился Донбасс?

Неправда, что Донбасс сейчас любит свободу. Он какой был, такой и остался

​Слушатель, Донецкая область: «Проводился социологический опрос, что на Донбассе люди больше любят свободу, нежели колбасу. Это неправда, потому что, живя на Донбассе, я вижу, что людям плевать на свои свободы, плевать на то, что происходит. Когда общественные организации призывали выходить и бороться за свои права, чтобы не повышались коммунальные услуги, люди не выходили, им плевать на всё. Говорили, что не трогайте, дайте работу, а выходить никуда не буду. Это неправда, что Донбасс сейчас любит свободу. Он какой был, такой и остался».

Многие люди, которые срывали флаги, сейчас на свободе. Они все перекрасились, и теперь в Facebook ставят украинские флаги

​Олег: «Опрос – это опрос, а жизнь – это жизнь. Я по поводу флагов. Потому что, когда подходят и что-то спрашивают, то люди говорят, что берегут украинские флаги. Вспомните 2014 год, когда на Донбассе жгли украинские флаги. Многие люди, которые срывали флаги, сейчас на свободе. Они все перекрасились, и теперь на постах в Facebook ставят украинские флаги. Но я же знаю их отношение: они готовы Украину растоптать, когда звучит гимн – они плюются. Если подойти и спросить: вы поддерживаете Украину? То они ответят, что естественно. А если спросить, кого они поддерживают на самом деле, тогда они покажут своё истинное лицо».

Украинцы: жертвы или победители

Історики оперують тільки поразками. Перемоги наче випарувалися

​Слухачка: «Мені здається, що історики оперують тільки поразками. А перемоги, пов’язані з будь-якими подіями, починаючи від Хмельницького і до закінчення Другої світової війни, наче випарувалися. Наче не було цих перемог».

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