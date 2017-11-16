(Друкуємо мовою оригіналу)

16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. В этот день в 1924 году началось вещание украинского радио. Сегодня, чтобы попасть в оккупированные города Донбасса, радио приходится преодолевать расстояние и даже глушение. Если Вы живете на неподконтрольной территории или в «серой зоне», поделитесь с нами, что для Вас означает радио? Звонки на автоответчик 0-800-300-403 бесплатные по обе стороны линии разграничения. А журналист Радио Донбасс.Реалии Дарья Куренная поделилась, чем радио является для нее.

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– В детстве мне казалось, что я могу слышать то, о чём разговаривают радиовышки. Сколько себя помню, со мной всегда было радио. Для меня это был проводник в неизведанный мир.

В детстве, едва проснувшись, я залазила на табуретку и включала громкость на проводном приёмнике. Взрослые почему-то называли его «брехунець», а для меня он был лучшим другом. Там рассказывали новости, пели песни, читали сказки и передавали приветы. Тогда я понятия не имела, где Киев, но зато знала, что радио находится по адресу: улица Крещатик, 26.

Помню, что в начале девяностых папа приделал к нашему приёмнику телефонную трубку, а сам приёмник перекочевал из кухни к моей кровати. Засыпая, я клала трубку на подушку, из неё были слышны голоса дикторов. Так я засыпала.

Когда стала старше, у меня появился забавный кассетный магнитофон с цветными лампочками на колонках. Не особо помню, какие кассеты на нём слушались, зато помню, как играла в радио. Я записывала свой голос, представляя себя радиоведущей. А ещё на этом магнитофоне был приёмник. И на шкале всегда была выставлена частота 103,5 FM. Радио «Точка».

Слушая «Точку», я представляла, как сижу у микрофона, как говорю любимому городу, что в завершение часа мы слушаем «Плач Єремії».

Но сказать: «Доброе утро, Донецк!» по радио для меня так и осталось мечтой. В университете мне поставили «профнепригодность». Голос подкачал и дыхание.

Поэтому в областной телерадиоцентр я приходила чуть ли не со слезами на глазах. Когда все практиковались у микрофона, я могла лишь наблюдать. Молча сидела в студии во время чужих эфиров.

Скороговорки, несколько лет у ЛОРа, операция. Воспоминания, как двоюродный дед-радиолюбитель переговаривался со всем миром на коротких волнах. Посиделки с дядей, таким же радиолюбителем, изучение диапазонов. Я больше не мечтала, но и не сдавалась.

А потом в любимый Д. пришла война. Мне пришлось уехать в Киев. И вот здесь моя мечта сбылась. Я попала на радио. И даже какое-то время работала на Крещатике, 26. Теперь я работаю в программе для Донбасса. И в любимом Д. могут слышать мой голос. Надеюсь, что скоро моя мечта сбудется: на захваченных частотах прозвучит моё: «Доброе утро, Донецк. С днём победы!»

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)