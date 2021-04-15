Рубль упав проти долара та євро на тлі повідомлень про нові санкції США

Курси долара і євро різко зросли на торгах Московської біржі після того, як американські засоби інформації повідомили про плани США запровадити санкції проти державного боргу Росії.

Станом на 10:10 курс долара виріс до понад 77 рублів, а євро – до 92,3 рубля. Обидві валюти стали дорожчими на понад 1,5%.

Раніше американські засоби інформації повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір запровадити 15 квітня нові санкції проти Кремля.

Американським банкам буде заборонена купівля російських державних облігацій у Банку Росії, міністерства фінансів країни і Фонду добробуту Росії. Передбачається висилка зі США 10 російських дипломатів, частина з яких причетна до виплати винагород за вбивство американських військовослужбовців в Афганістані.

Санкції будуть запроваджені у відповідь на російські кібероперації, втручання Росії в американські вибори і анексію Росією Криму.

На службу зовнішньої розвідки Росії буде покладена провина за так звану операцію Solar Winds – незаконне проникнення в комп’ютерні системи державних відомств і оборонних корпорацій США.