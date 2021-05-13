Найбільший трубопровід США відновлює роботу після кібератаки

Найбільший трубопровід США починає відновлювати роботу через шість днів після кібератаки.

Компанія Colonial Pipeline заявила, що на повноцінне відновлення постачання палива необхідно кілька днів.

Наразі незрозуміло, чи Colonial погодився заплатити якийсь викуп, щоб розблокувати свої дані та системи.

8 травня компанія повідомила, що стала жертвою кібератаки і у відповідь вирішила зупинити роботу трубопроводу. Colonial Pipeline доставляє на східне узбережжя США близько 45 відсотків палива, включно з бензином, дизелем, реактивним паливом та паливом для опалення будинків. Сировину постачають із нафтопереробних заводів у Техасі.

Останніми днями повідомлялося про дефіцит газу в деяких районах південного сходу, коли люди в паніці скуповували і намагалися наповнити свої резервуари. Середня ціна бензину також піднялася в деяких регіонах.

ФБР вважає, що до кібератаки причетна група DarkSide. Експерти з кібербезпеки заявляють, що мережа базується на території Росії чи Східної Європи, де місцеві служби безпеки можуть терпіти, а іноді навіть наймати цих кіберзлочинців.

10 травня президент США Джо Байден заявив, що Росія несе «певну відповідальність» за кібератаку, яка паралізувала найбільший американський трубопровід Colonial Pipelinе.

Російська влада завжди заперечувала звинувачення в причетності до хакерських атак на американські системи.