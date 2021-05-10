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10 травня 2021, Київ 12:59
Новини | Міжнародні

CNN: група хакерів, що атакувала трубопровід у США, може бути пов’язана з Росією

Міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що зараз вживають всіх можливих зусиль для усунення наслідків атаки

До хакерської атаки, що три дні тому паралізувала роботу найбільшого американського трубопроводу Colonial Pipelinе, може бути причетне угруповання, пов’язане з Росією, повідомив CNN із посиланням на колишнього високопоставленого чиновника в сфері кібербезпеки, чиє ім’я не наводить.

Телеканал інформує про хакерське угруповання DarkSide, відзначаючи, що його атаки зазвичай націлені на країни, в яких не говорять російською мовою.

Раніше про DarkSide у зв’язку зі зламом систем трубопроводу повідомили, пославшись на анонімні джерела, Reuters і Associated Press. За їхньою інформацією, це угруповання займається здирництвом грошових коштів із використанням відповідних програм і уникає цілей в країнах колишнього СРСР.

Трубопроводом Colonial Pipelinе доставляється близько 45 відсотків пального зі штату Техас на східне узбережжя США. Керівництво лінії повідомило, що в зв’язку зі зламом вирішили превентивно вимкнути всі системи. На даний момент основні ділянки трубопроводу, як і раніше, не функціонують, але деякі невеликі частини повертаються до роботи.

Міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що зараз вживають всіх можливих зусиль для усунення наслідків атаки. За її словами, федеральний уряд тісно взаємодіє з цих питань із компанією-оператором і владою Техасу. Ведеться розслідування.

9 травня федеральний уряд оголосив регіональний надзвичайний стан, який пом’якшує правила перевезення палива автомагістралями через 17 штатів і округ Колумбія. Джина Раймондо запевнила, що зривів поставок поки вдається уникати.

Російська влада завжди заперечувала звинувачення в причетності до хакерських атак на американські системи.

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