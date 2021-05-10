CNN: група хакерів, що атакувала трубопровід у США, може бути пов’язана з Росією

До хакерської атаки, що три дні тому паралізувала роботу найбільшого американського трубопроводу Colonial Pipelinе, може бути причетне угруповання, пов’язане з Росією, повідомив CNN із посиланням на колишнього високопоставленого чиновника в сфері кібербезпеки, чиє ім’я не наводить.

Телеканал інформує про хакерське угруповання DarkSide, відзначаючи, що його атаки зазвичай націлені на країни, в яких не говорять російською мовою.

Раніше про DarkSide у зв’язку зі зламом систем трубопроводу повідомили, пославшись на анонімні джерела, Reuters і Associated Press. За їхньою інформацією, це угруповання займається здирництвом грошових коштів із використанням відповідних програм і уникає цілей в країнах колишнього СРСР.

Трубопроводом Colonial Pipelinе доставляється близько 45 відсотків пального зі штату Техас на східне узбережжя США. Керівництво лінії повідомило, що в зв’язку зі зламом вирішили превентивно вимкнути всі системи. На даний момент основні ділянки трубопроводу, як і раніше, не функціонують, але деякі невеликі частини повертаються до роботи.

Міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що зараз вживають всіх можливих зусиль для усунення наслідків атаки. За її словами, федеральний уряд тісно взаємодіє з цих питань із компанією-оператором і владою Техасу. Ведеться розслідування.

9 травня федеральний уряд оголосив регіональний надзвичайний стан, який пом’якшує правила перевезення палива автомагістралями через 17 штатів і округ Колумбія. Джина Раймондо запевнила, що зривів поставок поки вдається уникати.

Російська влада завжди заперечувала звинувачення в причетності до хакерських атак на американські системи.