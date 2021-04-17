Українця засудили до 10 років ув’язнення в США за звинуваченням у кібератаках

35-річного громадянина України Федора Гладира засудили до 10 років ув’язнення в США після того, як він визнав себе винним в участі у діяльності хакерської групи FIN7.

Вирок 16 квітня оголосив суд в американському Сіетлі, повідомило Міністерство юстиції США.

Гладир був заарештований у німецькому Дрездені у 2018 році та екстрадований до США. У вересні 2019 року він визнав себе винним за обвинуваченнями в здійсненні кібератак і шахрайстві в обмін на зняття решти обвинувачень.

Йому висували 26 обвинувачень до того, як він погодився визнати свою провину і заплатити 2,5 мільйона доларів відшкодування.

До десятирічного покарання увійдуть три роки, які Гладир уже провів під вартою.

За оцінками Міністерства юстиції США, хакерська група FIN7 «завдала американцям й економіці США збитків на мільярд доларів». Прокурори на слуханнях заявили, що ці оцінки занижені, а фактичні збитки можуть сягати від трьох до шести мільярдів доларів.

Група порушила роботу комп’ютерних мереж у всіх 50 штатах США й окрузі Колумбія та викрала дані понад 20 мільйонів кредитних карток.