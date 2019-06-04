Громадянин України постав перед судом у США за звинуваченням у хакерстві

Екстрадований з Іспанії громадянин України Андрій Колпаков постав 3 червня перед федеральним судом в американському Сіетлі. Його звинувачують у масованій хакерській атаці на ресторани, казино та інші підприємства.

Колпаков не визнав себе винним за звинуваченнями в хаакерстві, шахрайстві та викраденні особистих даних. Висунення офіційних обвинувачень очікується на наступному судовому засіданні 10 червня.

Торік Колпаков був заарештований разом з двома іншими українцями, звинуваченими в участі в діяльності хакерської групи FIN7.

За даними влади США, ця група викрала дані близько 15 мільйонів кредитних і дебетових карт компаній Chipotle і Arby. ФБР стверджує, що викрадені карти часто продавалися на підпільних ринках.

Другий фігурант цього розслідування, Федір Гладир, був екстрадований з Німеччини в 2018 році і постав перед судом торік восени. Третій чоловік, Дмитро Федоров, у Польщі очікує на екстрадицію до Сполучених Штатів.