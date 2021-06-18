На державні інформресурси за тиждень здійснили понад 50 тисяч кібератак – Держспецзв’язку

Протягом тижня з 9 до 15 червня на інформаційні ресурси державних органів було скоєно понад 50 тисяч кібератак, які були успішно заблоковані, повідомили в п’ятницю у Держслужбі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«Система захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблокувала 50 571 атаку різних видів, що на 17% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (98%). Заблоковано 19 DDoS-атак. Переважно на веб-ресурси президента України», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що що система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти на об’єктах моніторингу зафіксувала 1 177 118 «підозрілих подій», більшість з яких є спробами отримання прав користувача – 49%, прав адміністратора – 22%, а також по 8% – стосуються порушення корпоративної політики безпеки, підозрілого коду і нестандартних протоколів.

«У разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA», – звернулися у відомстві.

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Нещодавно Служба безпеки України повідомила про виявлення своїми кіберфахівцями «шкідливого програмного забезпечення», яке поширювали спецслужби Росії. Росія зазвичай не коментує такі заяви української спецслужби.