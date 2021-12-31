Новорічне привітання Зеленського: «будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає»

Президент Володимир Зеленський у своєму новорічному привітанні заявив, що будь-яка армія по той бік кордону не лякає Україну.

«Нас лякали всередині країни. І лякали ззовні. Але будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія по наш бік кордону нас захищає», – сказав Зеленський.

Окремо Зеленський згадав про кримських політв’язнів, які «не втратили гідності й говорили правду в Криму, за що втратили свободу».

Український президент вважає, що в минулому році завдяки проведенню «Кримської платформи» питання деокупації вдалося повернути у світовий порядок денний.

«Ми можемо сказати: ми повернули Крим у світовий порядок денний, щоб колись могли сказати: ми повернули Крим в Україну. І як важливо повернути всіх полонених. Усіх», – сказав глава української держави.

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Днями президент Росії Володимир Путін у своєму привітанні глав держав та урядів іноземних держав з Новим роком висловив сподівання на «ефективний російсько-американський діалог».

Багато великих міст у світі другий рік поспіль скасовують чи обмежують новорічні святкування у той час, як поширення штаму коронавірусу «омікрон» сприяє рекордним рівням зараження COVID-19 у більшій частині світу.