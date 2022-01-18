Держсекретар США перед візитом до Києва поговорив із Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок обговорив у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим нещодавні переговори про безпеку в Європі. Як повідомляє пресслужба Держдепартаменту, держсекретар США підкреслив важливість продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості, пов’язаної з нарощуванням російських військ біля кордону з Україною.

«Держсекретар наголосила на важливості продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості, пов’язаної з нарощуванням російської військової могутності в Україні і біля неї, що викликає глибоку тривогу. Держсекретар підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України та наголосив, що у будь-якому обговоренні європейської безпеки мають брати участь союзники з НАТО та європейські партнери, включаючи Україну», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні російського МЗС про розмову Лаврова з Блінкеном зроблено акцент на російських вимогах «гарантій безпеки». Москва вимагає від Вашингтона письмової відповіді на них. Також у повідомленні МЗС Росії сказано: «Міністр закликав держсекретаря не тиражувати спекуляції про російську агресію, що нібито готується, а змусити владу в Києві виконати в повному обсязі Мінські угоди».

Держсекретар США поговорив із Лавровим напередодні свого візиту до Києва, запланованого на 19 січня.

19 січня в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб «підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України».

Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоб «повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації».

Неоголошений раніше візит відбуватиметься на тлі загострення напруженості між Заходом і Росією через нарощування Москвою близько ста тисяч військових на кордоні з Україною і можливої підготовки до нового вторгнення.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Востаннє Блінкен приїздив до Києва у травні 2021 року.