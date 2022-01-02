Посол України в США розповіла, коли покращиться ситуація із туристичними візами і що треба для безвізу

Посол України в США Оксана Маркарова висловила сподівання, що ситуація з видачею туристичних віз до Сполучених Штатів поліпшиться разом із покращенням епідеміологічної ситуації. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я знаю, що зараз через «ковідні» обмеження посольство США тут має зменшені можливості щодо видачі візи. Тому збільшився дуже сильно час на очікування. Якщо ми говоримо про туристичні візи. Тому сподіваємося, що ситуація з COVID буде покращуватися, вакцинація просуватиметься швидше і зможуть наші колеги швидше це робити», – заявила Маркарова.

За її словами, посольство активно допомагає, «якщо є термінові питання, які стосуються, наприклад, здоров’я».

«Нещодавно ми, до речі, разом з активістами зі США, з нашою громадою допомагали тим діткам, які приїжджають до США, щоб отримати, наприклад, укол «Золгенсма» або інші, то по таких є спеціальна процедура на сайті американського посольства, як можна податися на таку термінову візу. Вона працює. І це відбувається дуже швидко», – додала посол.

Щодо того, коли можливий безвізовий режим зі США, то, за словами Маркарової, для цього Україна має відповідати кільком критеріям.

«Я коли їхала до США, то казала, що це буде моя мрія і мета – наблизитися до безвізового режиму. Дуже чітко, з одного боку, зрозуміло, яким критеріям країна повинна відповідати для того, щоб отримати безвізовий режим. Це стосується як питань всередині країни, тобто захисту кордонів, обміну інформацією між нашими країнами, як швидко ми повідомляємо про наші втрачені чи вкрадені паспорти, є перелік таких конкретних запитань. І є, звичайно, критерії, які стосуються відсотка відмов по туристичних візах і як часто громадяни країни, їдучи за туристичними візами, залишаються нелегально в країні», – сказала вона.

Над цими показниками Україні треба працювати для того, щоб вони були у тих рамках, «після яких це питання може бути політично обговорене між двома країнами», додала посол.

На сайті посольства США в Україні вказано, що через пандемію COVID-19 посольство наразі «не має повної здатності для обробки неімміграційних віз».

«Ми надаємо стільки співбесід, скільки дозволяють наші ресурси та заходи епідеміологічної безпеки; це співбесіди для членів морських й авіаційних екіпажів, для студентських віз і віз, які підкріплені петиціями. Ми не проводимо регулярних співбесід на отримання віз B1/B2 (ведення бізнесу та туризм), але розглядаємо запити на призначення термінових співбесід такого типу», – йдеться в повідомленні.