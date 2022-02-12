МЗС Росії «оптимізує штат дипмісій» в Україні – Захарова

Російське МЗС ухвалило рішення про оптимізацію штату дипмісій на території України. Про це заявила офіційна представниця міністерства Марія Захарова. За її словами, Москва побоюється «провокацій з боку Києва або третіх країн» щодо співробітників російських закордонних установ на тлі повідомлень про можливий напад Росії на Україну.

«Побоюючись можливих провокацій з боку київського режиму чи інших країн, ми дійсно вирішили оптимізувати штатний розпис російських представництв в Україні», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Захарова також повідомила, що посольство Росії у Києві та консульства продовжать виконання основних функцій.

Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров припустив, що МЗС може порекомендувати неосновному персоналу закордонних установ тимчасово залишити територію України. Глава МЗС обґрунтував рекомендацію можливими провокаціями.

За останню добу щонайменше півтора десятка країн, включаючи Сполучені Штати, Ізраїль, Великобританію, низка держав ЄС рекомендували своїм громадянам покинути Україну через побоювання військового вторгнення Росії. Москва це заперечує.