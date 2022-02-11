Зеленський і Шольц синхронізують позиції перед поїздкою канцлера Німеччини до Москви – Кулеба

Київ позитивно сприймає візит німецького канцлера Олафа Шольца до Києва перед його поїздкою до Росії, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав на брифінгу в Харкові 11 лютого.

Таким чином Кулеба прокоментував свої очікування щодо цих відвідин.

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«Ми позитивно відзначаємо той факт, що канцлер Шольц відвідає Київ спочатку, перед тим як відвідати Москву. У нас немає якихось надто завищених очікувань, але це буде перша тривала предметна розмова між канцлером Німеччини та президентом України, де вони дійсно синхронізують свої позиції, з якими канцлер поїде до Москви», – сказав голова МЗС.

Він назвав візит Шольца «надзвичайно важливим» і додав: «сподіваємося, що він перевищить наші очікування».

Офіс президента України на початку лютого анонсував приїзд канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва 14 лютого.