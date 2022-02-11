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Зеленський і Шольц синхронізують позиції перед поїздкою канцлера Німеччини до Москви – Кулеба

Дмитро Кулеба назвав візит Шольца «надзвичайно важливим» і додав: «сподіваємося, що він перевищить наші очікування»

Київ позитивно сприймає візит німецького канцлера Олафа Шольца до Києва перед його поїздкою до Росії, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав на брифінгу в Харкові 11 лютого.

Таким чином Кулеба прокоментував свої очікування щодо цих відвідин.

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«Ми позитивно відзначаємо той факт, що канцлер Шольц відвідає Київ спочатку, перед тим як відвідати Москву. У нас немає якихось надто завищених очікувань, але це буде перша тривала предметна розмова між канцлером Німеччини та президентом України, де вони дійсно синхронізують свої позиції, з якими канцлер поїде до Москви», – сказав голова МЗС.

Він назвав візит Шольца «надзвичайно важливим» і додав: «сподіваємося, що він перевищить наші очікування».

Офіс президента України на початку лютого анонсував приїзд канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва 14 лютого.

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