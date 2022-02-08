В ОПУ розповіли деталі фінансової допомоги від Франції на 1,2 млрд євро

Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку, заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

«Сьогодні президент Франції оголосив нову програму фінансового співробітництва з Україною. Додатково до вже виділеної макрофінансової підтримки в 1,2 мільярда євро від Європейського союзу французька сторона виділяє ще 1,2 мільярда євро програмного фінансування», – пояснив він.

Зокрема, за словами Шурми, Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії Україна зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах, додав посадовець.

Як зазначив Ростислав Шурма, ці кошти можуть бути спрямовані на конкретні проєкти розвитку, погоджені з французькою стороною.

«Напрямки, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників», – розповів він.

Крім того, підписані документи щодо фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 млн євро, постачання пожежно-рятувальної техніки й будівництва патрульних катерів для ДСНС, на що передбачене окреме фінансування, зазначив Шурма.

Президент Франції Емманюель Макрон 8 лютого відвідав Україну з робочим візитом, в перебігу якого запевнив Київ у підтримці з боку Франції в умовах збройної присутності Росії на кордонах України.