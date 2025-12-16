«Кошти з нафтових доходів РФ» – Каллас розповіла, яким чином Росія може компенсувати завдані українцям збитки

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив у розмові з журналістами 16 грудня перед початком конференції в Гаазі із запуску Компенсаційної комісії, що те, чим саме наповнити фонд для виплати компенсацій українцям, вирішуватиметься згодом. Натомість верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас вважає, що основою такого фонду можуть статизаморожені російські активи та нафтові доходи РФ.

«Щодо способу відшкодування збитків та того, які активи будуть використані в який момент часу – це буде вирішено на пізнішому етапі, і це також має бути частиною будь-якої угоди, яка буде досягнута між сторонами», – заявив Дік Схооф.

На запитання, звідки у нього певність, що Росію вдасться змусити відшкодувати завдані українцям збитки, нідерландський премʼєр відповів, що про це має йтися в мирних домовленостях.

«Частиною кожного розв’язання конфлікту є також укладення угод про відшкодування збитків. Зараз ми реєструємо ці збитки, зараз ми перевіряємо ці заяви, щоб переконатися, що у нас є докази, що у нас є документи для відшкодування на пізнішому етапі», – наполіг нідерландський премʼєр.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе бачить підхід до компенсацій так: «Кошти можуть надходити з різних джерел: від держав, із заморожених активів – із заморожених російських активів – а також, можливо, з інших джерел. Це буде важлива дискусія, оскільки йдеться про значні суми, але, як я вже казав раніше, у довгостроковій перспективі це буде частиною всієї роботи з репарацій і відбудови».

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що заморожені російські активи вже ніколи до РФ не повернуться.

«За межами Росії заморожено від 260 до 280 мільярдів євро російських суверенних активів. Немислимо, що ці кошти колись буде повернуто – з огляду на шкоду, яку Росія завдала і продовжує завдавати, відмовляючись скласти зброю. Це найочевидніша основа для Компенсаційного фонду, але будуть і інші джерел», – сказала Каллас безпосередньо на конференції.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики припускає, що можна буде залучати кошти з нафтових доходів Росії.

«Існують прецеденти, які можуть нас надихнути. Після вторгнення Іраку до Кувейту Комісія ООН з компенсацій змогла використовувати доходи від іракської нафти для виплати репарацій, оскільки певний відсоток від продажу нафти безпосередньо надходив до Компенсаційного фонду ООН», – нагадує дипломатка.

«Росія ніколи добровільно не заплатить за завдану шкоду. Ми вже бачимо спроби виключити репарації і фактично будь-яку форму відповідальності з потенційної мирної угоди. Це покладає величезну відповідальність на міжнародну спільноту, зокрема на учасників цієї Міжнародної комісії з розгляду заяв… Майно – це лише одна з категорій у Реєстрі збитків, завданих війною Росії проти України. І, якщо дозволите, найменш затратна. Адже яку ціну можна встановити за вбивство членів родини, депортацію дітей, травми, що змінюють життя, сексуальне насильство, тортури? Саме цими питаннями Комісія з розгляду заяв займатиметься упродовж наступних років», – наголосила Кая Каллас.

16 грудня в Нідерландах відбувається конференція із запуску Компенсаційної комісії. Комісія матиме в Нідерландах штаб-квартиру та оцінюватиме подані заяви до Реєстру збитків і визначатиме розмір компенсацій. У Реєстрі збитків, який функціонує майже два роки, вже зареєстровано понад 86 тисяч заяв про завдану шкоду.