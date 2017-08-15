США зацікавлені в діалозі з Північною Кореєю – Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявляє, що Вашингтон залишається зацікавленим у діалозі з Пхеньяном. За його словами, північнокорейський лідер Кім Чен Ин має вирішити, чи хоче він говорити зі Сполученими Штатами.

Тіллерсон заявив про це 15 серпня після того, як Росія і Китай, найближчий союзник Пхеньяна, виступили за переговори, щоб зменшити напруженість у відносинах між США і Північною Кореєю.

Днями у Пхеньяні оголосили, що розробляють план випробувального ракетного удару, що має охопити з усіх боків у міжнародних водах американський острів Гуам у Тихому океані з його важливими військовими базами. Після цього США і КНДР обмінювалися різкими заявами.

Міністр оборони США Джим Меттіс заявив у Вашингтоні 14 серпня, що Сполучені Штати готові знешкодити будь-яку ракету, випущену по їхній території, а такий пуск розглядатиметься як акт війни. «Якщо вони стрілятимуть по Сполучених Штатах, це може швидко перерости у війну», – наголосив очільник Пентагону.

15 серпня офіційне інформаційне агентство Пхеньяна повідомило, що Північна Корея перевела свою армію у стан підвищеної бойової готовності, але водночас заявила, що поки що утримується від пусків ракет по території США. У заяві офіційного інформаційного агентства Пхеньяна йдеться про те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин наказав своїй армії завжди бути готовою до ракетного удару, але сказав, що ще якийсь час спостерігатиме за тим, що роблять Сполучені Штати, перш ніж ухвалювати рішення про пуск ракет.