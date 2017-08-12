Білий Дім знову застеріг КНДР від «провокативної поведінки» – заява

Північна Корея «повинна припинити свою провокативну та ескалаційну поведінку», заявили у Білому Домі вранці 12 серпня. Це трапилось після того, як президент США Дональд Трамп висловився проти політики Пхеньяну і провів телефонну розмову зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, під час якої той закликав Трампа уникати «слів і вчинків», які «посилили б» вже напружену ситуацію на Корейському півострові.

Білий дім заявляє, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін знову підтвердили свою прихильність до денуклеаризації півострова.

Китай є найбільшим економічним партнером Північної Кореї та джерелом допомоги, але наполягає на тому, що не може змусити Пхеньян припинити свої ядерні та ракетні програми.

Упродовж останніх тижнів Північна Корея провела низку випробувань балістичних ракет, які, як стверджується, можуть досягати території США.

11 серпня Трамп знову попередив про можливість «воєнного вирішення» північнокорейської проблеми, якщо влада КНДР буде «вести себе нерозумно».

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що в конфлікту США з Північною Кореєю «немає воєнного вирішення». Вона закликала сторони утриматися від «ескалації риторики» і заявила, що Берлін готовий допомогти знизити напруження у регіоні.

До стриманості закликав обидві сторони конфлікту також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, перші кроки до деескалації повинна зробити та сторона, «яка сильніша й розумніша». За словами Лаврова, у Росії й Китаю є план зниження напруження, який передбачає мораторій на ракетні випробування у КНДР і скасування американо-південнокорейських військових навчань, запланованих на цей місяць.

5 серпня Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію, у якій йдеться про розширення санкцій проти Північної Кореї у відповідь на її випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Пхеньян відкинув рішення міжнародного співтовариства, заявивши, що воно порушує суверенітет країни.

9 серпня Північна Корея заявила, що «ретельно вивчає» плани ракетної атаки по тихоокеанському острову Гуам. Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози зустрінуть «вогнем і люттю».