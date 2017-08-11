Війна із КНДР: ніхто не хоче, але всі чекають

Незважаючи на взаємні погрози, якими обмінюються Північна Корея та США, експерти-міжнародники не схильні очікувати скорого початку збройного, тим паче ядерного, конфлікту в Тихоокеанському регіоні. Однак напруга поки не йде на спад, а головним її бенефіціаром дехто називає Росію. При цьому, зазначають окремі фахівці, виною всьому – явна безсилість міжнародних угод, покликаних регулювати нерозповсюдження ядерної зброї.

​Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що наростання напруги в Тихоокеанському регіоні не призведе до обміну ядерними ударами, адже це не вигідно нікому.

Якщо Пхеньян спробує запустити ракету, це буде бліцкриг в плані знищення самого Пхеньяна

«У Південній Кореї розгорнуто протиракетну оборону, Китай тримає на кордоні близько 40 тисяч (військових – ред.), два авіаносці США з кораблями супроводу, а Росія стягнула туди близько 30 тисяч. Якщо Пхеньян спробує запустити ракету, це буде бліцкриг в плані знищення самого Пхеньяна та Північної Кореї», – пояснює він.

Журналіст-міжнародник Олексій Коваль нагадує, що з 2003 по 2009 рік КНДР, Південна Корея, Китай, Японія, Росія та США брали участь у переговорах щодо ядерної програми Північної Кореї, шукаючи шляхи до врегулювання цього питання.

Заяви політиків не мають під собою реальних планів підготовки до вторгнення США в Північну Корею чи навпаки

«Китай досі виступає за таку позицію: Північна Корея припинить свої розробки ядерної зброї, а США та Південна Корея припиняють великі військові навчання, – каже він. – Таким чином вже буде досягнуто певної деескалації на Корейському півострові».

В першу чергу, за оцінками журналіста, від початку військового протистояння програє Південна Корея, територія якої найбільш вразлива як для ядерної зброї Пхеньяна, так і його артилерії. З тих же причин не зацікавлена у початку війни і Японія.

«Жодна країна не готова до такої війни ані військово, ані політично. Заяви політиків не мають під собою реальних планів підготовки до вторгнення США в Північну Корею чи навпаки», – підсумовує він.



У готовності Сполучених Штатів завдати першого удару по КНДР сумнівається і колишній посол України в США Юрій Щербак. На його думку, це можливо лише за умови, що корейці перейдуть «червону межу» і почнуть атакувати, наприклад, Південну Корею, де Сполучені Штати мають понад 28 тисяч особового складу.

«Поки війна не загрожує, тому що абсолютно відомо, особливо американцям, які сильні корейські військові. Якщо режим Північної Кореї не перейде цю «червону межу», то американці, очевидно, будуть обмежуватись погрозами. Якщо якийсь інцидент станеться, не виключена якась дуже обмежена атака американська», – міркує він.

Як тільки буде завдано Кореєю удар по базі американській, то американці миттєво здійснять масований удар



Експерт з військових та безпекових питань Григорій Перепелиця ж вважає, що саме корейська сторона найбільше не зацікавлена в початку війни.

«Так, (КНДР – ред.) може завдати ракетний удар, але вони не здійснюють цього. Тому що, як тільки буде завдано Кореєю удар по базі американській, то американці миттєво здійснять масований удар. Кореї нічим буде просто відповісти», – вважає Перепелиця.

Хто у виграші?

Олег Жданов схильний припускати, що КНДР нагнітає ситуацію в регіоні не зі своєї ініціативи – на його думку, ракетні технології їй передає близький сусід.

«Німецькі інженери підтверджують, що комплектуючі ракети виготовлені в Росії, – розповідає експерт. – Походження самих ракетних комплексів дуже нагадує старі радянські комплекси».

На відміну від Олексія Коваля, Жданов впевнений, що всі сторони в Тихоокеанському регіоні цілком готові до війни, проте вона нікому не вигідна. Втім, Росія, на його думку, зацікавлена в тому, щоб підтримувати напругу.

Думаю, Росія штовхнула Північну Корею на загострення ескалації, щоб посварити всіх в Тихоокеанській економічній зоні, де є великі суперечності між США, Китаєм та Японією

«Думаю, Росія штовхнула Північну Корею на загострення ескалації, щоб посварити всіх в Тихоокеанській економічній зоні, де є великі суперечності між США, Китаєм та Японією. Поки там іде протистояння, тут, на східному театрі (України – ред.), Росія може далі продовжувати свої справи, – каже він і наводить аргументи: поки триває вирішення конфлікту з КНДР, світовим гравцям не до України. – Бачимо, що обстріли продовжуються, про жодне перемир’я мови бути не може, ми продовжуємо зазнавати втрати і нам постійно нагадують, що краще поганий мир, ніж хороша війна».

Таку думку поділяє і Юрій Щербак. Він вважає, що будь-яке погіршення міжнародної ситуації загрожує Україні.

В каламутній воді міжнародного загострення Путін може ловити собі ту рибку, яку хоче

«В каламутній воді міжнародного загострення Путін може ловити собі ту рибку, яку завжди хоче: здійснити найбільший удар, економічний, політичний чи навіть військовий, по Україні, погрожувати балтійським країнам і так далі», – каже дипломат.

Північна Корея – одна з держав, які фактично набули статусу ядерних усупереч міжнародним домовленостям, нагадує Олексій Коваль. Він пов’язує це з тим, що такі угоди не мають практичної цінності, і наводить приклад України.

(Північна Корея) зрозуміла, що навіть якщо країна, яка мала другий за обсягом ядерний потенціал, добровільно роззброїться, жодні великі ядерні країни не можуть гарантувати їй безпеку

«Вона (Північна Корея – ред.) зрозуміла, що навіть якщо країна, яка мала другий за обсягом ядерний потенціал, добровільно роззброїться, жодні великі ядерні країни не можуть гарантувати їй безпеку», – каже він. Хоча журналіст визнає, що останні санкції, накладені на Північну Корею ООН, завдадуть їй збитків в один мільярд доларів, проте він не думає, що це зупинить КНДР від виробництва ядерної зброї.

Раніше Північна Корея заявила, що «ретельно вивчає» плани ракетної атаки по околицях тихоокеанського острова Гуам – території США. Пуск стратегічної балістичної ракети може бути здійснений в будь-який момент, коли лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалить рішення. Такий удар матиме на меті показати готовність «вразити основні військові бази США на Гуамі».

Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози зустрінуть «вогнем і люттю».

28 липня КНДР здійснила черговий тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети і заявила, що тепер її ракети з ядерною зброєю здатні досягати материкової частини Сполучених Штатів.

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