Меркель: у конфлікту США з КНДР «немає воєнного вирішення»

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що в конфлікту США з Північною Кореєю «немає воєнного вирішення». Вона закликала сторони утриматися від «ескалації риторики» і заявила, що Берлін готовий допомогти знизити напруження у регіоні.

Меркель зробила цю заяву відразу після того, як президент США Дональд Трамп заявив про можливість «воєнного рішення» конфлікту навколо ракетно-ядерної програми КНДР, що загострився упродовж останніх днів. Раніше Трамп заявив: якщо Пхеньян не змінить свій курс, відповіддю Вашингтона може стати «лють».

До стриманості закликав обидві сторони конфлікту також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, перші кроки до деескалації повинна зробити та сторона, «яка сильніша й розумніша». За словами Лаврова, у Росії й Китаю є план зниження напруження, який передбачає мораторій на ракетні випробування у КНДР і скасування американо-південнокорейських військових навчань, запланованих на цей місяць.

Упродовж останніх тижнів Північна Корея провела низку випробувань балістичних ракет, які, як стверджується, можуть досягати території США.