США готові використати «весь спектр» можливостей проти КНДР у разі потреби – Данфорд

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Джозеф Данфорд заявляє, що Сполучені Штати готові застосувати всі військові можливості, які мають, для захисту від Північної Кореї. Як повідомив військовий речник США Даррен Джеймс, Данфорд зробив таку заяву на зустрічі з президентом і військовими керівниками Південної Кореї 14 серпня.

Генерал наголосив, що «ракетна і ядерна програми Північної Кореї загрожують всій світовій спільноті», повідомив Джеймс. За його словами, Данфорд «висловив готовність Америки використовувати весь спектр військових можливостей для захисту союзників і США».

В офісі південнокорейського президента повідомили, що американський генерал заявив про підготовку військових варіантів на випадок, якщо дипломатичні й економічні санкції не дадуть результату.

Цього тижня Данфорд також поїде до Китаю й Японії на тлі різких заяв США і КНДР на адресу одне одного.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США напередодні повідомив, що під час своєї поїздки Азією він обговорюватиме можливість військових дій на випадок провалу «кампанії дипломатичного й економічного тиску».

«Ми намагаємося вийти з цієї ситуації без війни», – сказав Данфорд.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін 14 серпня закликав до спокою, заявивши, що не можна допустити ще однієї війни на півострові.

9 серпня Північна Корея заявила, що «ретельно вивчає» плани ракетної атаки по тихоокеанському острову Гуам. Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози зустрінуть «вогнем і люттю». Пізніше Трамп знову попередив про можливість «воєнного вирішення» північнокорейської проблеми, якщо влада КНДР буде «вести себе нерозумно».

5 серпня Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію, у якій йдеться про розширення санкцій проти Північної Кореї у відповідь на її випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Пхеньян відкинув рішення міжнародного співтовариства, заявивши, що воно порушує суверенітет країни.