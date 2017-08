Турчинов: Росія ще у червні поширювала матеріал про нібито спільну з КНДР роботу над ракетами українських фахівців

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що на початку червня російська сторона розповсюдила серед окремих представників акредитованого у Москві військово-дипломатичного корпусу позиційний матеріал, що північнокорейська ракета розроблена за допомогою українських фахівців.

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні доповіді секретаря РНБО за результатами перевірки інформації, викладеної у статті видання The New York Times від 14 серпня 2017 року, очолюваною ним робочою групою.

«Також російські спецслужби для розповсюдження інформації провокативного характеру, що дискредитує Україну, системно використовують заздалегідь напрацьовані зв’язки з експертним та журналістським середовищем різних країн. У даному випадку підтвердженням цього факту є оприлюднення основного змісту зазначеного вище позиційного матеріалу американським експертом Майклом Еллеманом, сім’я якого має дуже тісні стосунки з ключовими посадовими особами російських спецслужб. На думку робочої групи, Еллеман був цинічно використаний російськими спецслужбами як одна з багатьох ланок заздалегідь налагодженої Росією системи розповсюдження провокативної інформації», – зазначається у документі.

На думку робочої групи, із великою ймовірністю спроби дискредитації України в чутливих сферах діяльності з боку Росії будуть продовжуватися.

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ ініціювати розгляд питання про непричетність України до ракетної програми Північної Кореї на засіданні Ради безпеки ООН.

14 серпня американське видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Пізніше той, однак, заявив, що не стверджував про причетність влади України до постачання ракетних двигунів до КНДР.

«Дозвольте мені розтлумачити щодо джерела двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет КНДР: КБ «Південне» – одне з кількох можливих джерел. Є кілька інших потенційних джерел у Росії», – написав Еллеман у Twitter.

Українська сторона заперечила наведені в статті дані. Зокрема, українське держпідприємство «Південний машинобудівний завод» зауважило, що «припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв’язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності». У «Південмаші» наголошують, що ніколи раніше не мали і не мають зараз ніякого зв’язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

16 серпня в Адміністрації президента України повідомили, що Петро Порошенко доручив секретареві РНБО Олександру Турчинову, керівництву підприємства «Південмаш» і конструкторському бюро «Південне» перевірити інформацію про можливі поставки Північній Кореї ракетних двигунів, «хоч якими б не виглядали обвинувачення України».