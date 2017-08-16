Росія виступає проти посилення санкцій щодо КНДР – Лавров

Росія виступає проти посилення економічного тиску на Північну Корею, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає російська служба Радіо Свобода, посилаючись на «РИА Новости».

За словами Лаврова, можливості економічних обмежень проти Пхеньяна практично вичерпані.

Конфлікт навколо ракетної програми КНДР загострився після заяв Пхеньяна про наявність ядерної боєголовки. 5 серпня Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію, у якій йдеться про розширення санкцій проти Північної Кореї у відповідь на її випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Документ передбачає обмеження на імпорт вугілля, залізної руди та морепродуктів. В США підрахували, що нові санкції скоротять валютні доходи Пхеньяна на третину.

Пхеньян відкинув рішення міжнародного співтовариства, заявивши, що воно порушує суверенітет країни.

9 серпня Північна Корея заявила, що «ретельно вивчає» плани ракетної атаки по тихоокеанському острову Гуам. Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози зустрінуть «вогнем і люттю».