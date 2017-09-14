Перемовини про надання Україні зброї переходять у практичну площину – Іванна Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе з високою вірогідністю оцінює перспективи ухвалення позитивного рішення щодо надання Україні Сполученими Штатами летальної зброї. Про це вона сказала в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Я би не ставила конкретних прогнозів щодо того, у котрий місяць чи котрий тиждень ми очікували би такого рішення, але я розумію, що наші перемовини переходять у практичну площину», – зазначила вона.

Аргумент про збереження життя бійців напевно є найдієвішим

Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала це одночасно політичним рішенням з боку США і важливим практичним кроком для України, який дасть змогу українцям краще захищати себе. Вона нагадала, що США вже поставляли Україні військове обладнання, зокрема радарні комплекси, які дали змогу зменшити людські втрати, що має стати переконливим аргументом на користь ухвалення рішення про надання зброї.

«При наданні, наприклад, радарів середньої дальності ми зменшили кількість жертв від вогню противника із 44% до 17%. Я думаю, що такий аргумент про збереження життя бійців напевно є найдієвішим», – переконана Климпуш-Цинцадзе.

Для нас важливо, щоб це була (миротворча) місія на кордоні з Російською Федерацією, на всій території, що не контролюється Україною, яка би не передбачала ніяких узгоджень з представниками так званих «ЛНР» і «ДНР»

Віце-прем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції також наголосила на ключових для України умовах запровадження можливої миротворчої місії ООН на Донбасі: «Для нас важливо, щоб це була місія на кордоні з Російською Федерацією, на всій території, що не контролюється Україною, яка би не передбачала ніяких консультацій і узгоджень з представниками так званих «ЛНР» і «ДНР».

Водночас саму ініціативу Росії, яка погоджується на миротворчу місію ООН на Донбасі, Іванна Климпуш-Цинцадзе не схильна розглядати як поступку чи як щирі наміри піти зі сходу України, а швидше вбачає в ній ознаки внутрішньополітичної інформаційної кампанії перед виборами президента Росії наступного року: «Навіть якби таке рішення було ухвалено, знадобиться ще близько 6-8 місяців, щоб така місія могла бути надіслана. Тому я не бачу перспективи швидкого вирішення».

Більше того, останнім часом спостерігається зростання напруги, що пов’язано з російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2017».

Всі насторожено чекають, яким буде результат (військових) навчань: чи Росія залишить після них на території Білорусі зброю, обладнання і своїх військових, чи все виведе, що малоймовірно

«Зростання напруги бачать всі, і наші партнери з НАТО також. Ми спостерігаємо заходи, вжиті державами-членами альянсу щодо своїх східних кордонів, зокрема щодо оперативної присутності в країнах Балтії, Польщі… Очевидно, що всі насторожено чекають, яким буде результат цих навчань: чи Росія залишить після них на території Білорусі зброю, обладнання і своїх військових, чи все виведе, що малоймовірно», – вважає віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.