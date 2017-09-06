Путін намагається відбити бажання Трампа ухвалити рішення щодо озброєння України – Пайфер

Президент Росії Володимир Путін заявив, що будь-яке рішення США надати оборонну зброю Україні спонукає до зростання конфлікту і, можливо, призведе до того, що сепаратисти розширять свою діяльність. Така заява російського керівника викликала недвозначну реакцію у фахівців та політичних оглядачів. Експерт Інституту Брукінґса Стівен Пайфер в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» бачить у словах Путіна певну іронію.

Упродовж минулих трьох років ми були свідками того, як Росія постачала танки, бронетранспортери, артилерію та зенітні установки на схід України. І зараз, коли він якимось чином намагається довести, що надання Сполученими Штатами оборонної зброї українцям, яку вони будуть використовувати для захисту своєї території, несе в собі загрозу, – це іронічно

«Упродовж минулих трьох років ми були свідками того, як Росія постачала танки, бронетранспортери, артилерію та зенітні установки на схід України. Росіяни постійно це робили. І зараз, коли він якимось чином намагається довести, що надання Сполученими Штатами оборонної зброї українцям, яку вони будуть використовувати для захисту своєї території, несе в собі загрозу, – це іронічно. Також Путін намагається підтримати цей міф, що сепаратисти, і я беру це слово в лапки, що сепаратисти виступають як незалежні гравці, коли майже всі вони залежні від Москви, і що їх насправді контролює Росія. Я думаю, що пан Путін намагається відбити бажання адміністрації президента США ухвалити це рішення. Але я не думаю, що є справжній ризик ескалації. У них, певно, є варіанти для ескалації, але вони також мають задуматися, якою буде відповідь», – заявляє Пайфер.

На думку екс-посла США в Україні, своєю заявою Путін намагався завадити розгляду цього питання у Вашингтоні. Але, як нагадує експерт, в американському уряді наразі існує досить широка підтримка справи надання летальної оборонної зброї, як от переносні протитанкові ракетні комплекси. Влітку заступник голови Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США публічно заявляв, що і американське, і європейське командування, і голова Об’єднаного комітету рекомендують такий крок. Але це рішення – за президентом. І ще тиждень тому повідомлялося, що президент досі не ухвалив цього рішення.

Стівен Пайфер сподівається, що адміністрація не надасть великого значення погрозам Путіна.

«Це дивна погроза з боку пана Путіна. Оскільки незрозуміло, як росіяни і сепаратисти відправлять свою зброю в інші зони конфлікту – без підтримки і дозволу Росії. Вони навіть Україною не дуже можуть пересувати ту зброю. Ця зброя має спершу повернутися в Росію. Це заява, яка не має багато підґрунтя. Але Путін таке закидає, аби посилити занепокоєння щодо можливих наслідків, які я вважаю не мають підґрунтя, надання Сполученими Штатами зброї Україні», – вважає політичний оглядач Пайфер.

Він каже, що з одного боку, Путін ніби говорить про надсилання зброї у конфліктні зони поза кордонами України, але це не може трапитися без підтримки російського уряду. З іншого боку, можливо, Путін говорить про перенаправлення зброї, щоби розширити конфлікт у межах східної України.

«У росіян завжди була ця опція. Але я думаю, що вони так і не використали її, бо знали, чим більше території Донбасу вони спробують захопити, тим більше вони стикатимуться із населенням, ворожим до Росії і виникає ризик утворення партизанської кампанії, і цього росіяни бояться. Тому, зважаючи на ці погрози, я би повністю їх не ігнорував, але й не надавав би великого значення», – зазначив Пайфер.

Експерт не вважає, що існує зв'язок між навчаннями «Захід-2017» наступного тижня та питанням надання летальної зброї українцям. За його словами, швидше за все, своєю заявою Путін реагував на візит міністра оборони США Маттіса до Києва. А до того ж, вказує він, питання надання летальної зброї зараз посилено обговорюється у Вашингтоні.

Я думаю, що Росія все ще намагається зберегти такий тліючий конфлікт на сході України, як важіль впливу на уряд у Києві

«Я думаю, що Росія все ще намагається зберегти такий тліючий конфлікт на сході України як важіль впливу на уряд у Києві. Але закликаючи до введення миротворців ООН, Путін ніби намагається сказати: дивіться, Москва шукає шляхів вирішення конфлікту. Але Путін пропонує план, який передбачає введення миротворців лише по лінії розмежування, в той час як більшість аналітиків переконані, що для того, аби миротворча місія була ефективною, вони мають отримати доступ до всієї окупованої території Донбасу, і також вони мають мати змогу встановлювати певний контроль над українсько-російським кордоном, в той час як нині, за винятком двох пропускних пунктів, де працює місія ОБСЄ, Росія може вільно передавати зброю, поставки і «бійців» через кордон», – каже екс-посол США в Україні.

Однією з можливих реакцій на план Путіна щодо розміщення миротворців ООН Пайфер вважає сказати, що ідея миротворчої місії подобається, але такої, яка може реально вплинути на ситуацію. І це, підкреслює Стівен Пайфер, не та сила, яка може працювати лише по лінії розмежування.

«Це така місія, яка б змогла працювати на всій території окупованого Донбасу, і вздовж українсько-російського кордону. І я гадаю, росіяни просто до цього не готові», – зазначає експерт Інституту Брукінґса, екс посол США в Україні Стівен Пайфер.