Новими дипломатичними фронтами України є зброя США і миротворці ООН – міжнародні дослідники

Міжнародна дослідницька організація International Crisis Group, яка розробляє заходи для запобігання, пом’якшення та вирішення конфліктів, вивчила питання ефективності надання летальної оборонної зброї США Україні у порівнянні із введенням миротворців ООН.

Автор статті Маґдалена Ґроно зазначає, що «дипломатичні маневри щодо надання нової зброї Києву ризикують посилити конфлікт, а пропозиція Росії щодо миротворців ООН може відволікати від справжнього вирішення конфлікту». Точки зору стосовно обох варіантів суттєво розбігаються. Щодо озброєння України, експерти не можуть дійти згоди стосовно того, який саме вплив це матиме на війну – військовий чи політичний, мовиться в аналізі.

У військовому сенсі, зазначають прихильники ідеї надання зброї Україні, це матиме виключно оборонний характер і підвищить шанси Києва протистояти агресії проросійських сепаратистів на сході України. Дехто навіть вважає, що сама вже поява нової зброї на території України змусить бойовиків відмовитися від наступальних дій, мовиться у статті. А опоненти цієї ідеї попереджають, що зброя не дасть Києву військової переваги, і, більш того, її поява призведе до схожої відповіді з боку Москви, розмірковує автор.

Київ, безперечно, має право на самозахист, але «тактична військова ескалація навряд чи є відповіддю на вихід із конфлікту, який не вирішити воєнним шляхом», зазначає Ґроно.

Зброя для України: олія у вогонь чи вагомий захист?

Реальною проблемою є не військовий вплив від надання зброї, а саме політичний, мовиться у статті. Та в цьому питанні думки також розбігаються: якщо одні вважають, що зброя посилить позиції України в «нормандському форматі» і Тристоронній контактній групі, то інші заявляють, що це тільки ускладнить переговори.

Зброя не матиме політичного ефекту і, хоча й надасть Україні більшої впевненості в перемовах, все одно не зможе змінити їхній курс, вважає автор.

Центр тяжіння цього конфлікту – не на сході України, але саме там ситуація найбільш нестабільна

«Центр тяжіння цього конфлікту – не на сході України, але саме там ситуація найбільш нестабільна», – пише Ґроно. Постійна небезпека підвищує людську ціну конфлікту та погіршує гуманітарну ситуацію, мовиться у статті.

Автор також вважає, що, «незважаючи на те, що всеохопне політичне рішення не з’явиться найближчим часом, багато чого може бути зроблено для мінімізації людських втрат у конфлікті».



Насправді «ідея миротворчої операції заслуговує на особливу увагу, навіть якщо намірами Москви, схоже, є відвернути увагу від суті конфлікту, а не знайти його справжнє вирішення», – наголошує Ґроно. Незважаючи на те, що буде досить складно вирішити такі питання, як мандат, область розгортання та склад миротворців (і це лише мала частина проблем,) – це, врешті-решт може допомогти справжньому розведенню сил на лінії контакту, мовиться в аналізі.

Надання летальної зброї, яка буде розгорнута в зоні конфлікту, не повинне бути пріоритетом для партнерів Києва

«Надання летальної зброї, яка буде розгорнута в зоні конфлікту, не повинне бути пріоритетом для партнерів Києва. Такий крок може підірвати статус-кво, який, хоч і недосконалий, але все ж кращий, ніж ескалація насильства, і це не забезпечить суттєвого прогресу в процесі врегулювання конфлікту», – вважає автор.

«Нова зброя у регіоні не матиме впливу на ширші підрахунки сторін, та однозначно вплине або навіть забере життя тих, хто живе вздовж лінії розмежування. Цього можна і треба уникнути», – мовиться у висновках цієї статті, оприлюдненої в розділі «Коментарі».