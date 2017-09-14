Чалий: українська армія отримає нову партію «Хамві» зі США

Чергова партія армійських автомобілів «Хамві» надійде в Україну зі США, розповів в ефірі Радіо Свобода український посол у США Валерій Чалий.

«Ті ж самі автомобілі «Хамві» – зараз планується нова поставка нових автомобілів, якісних, у тому числі медичних», – сказав він.

Відповідаючи на питання про летальну зброю, Валерій Чалий підтвердив, що підтримка Пентагону та Держдепу в цьому питанні є, рішення за президентом США Дональдом Трампом.

«Учора була дискусія експертів високого рівня США, які запропонували говорити про оборонне озброєння – протитанкова зброя, протимінні засоби, засоби комунікації, протибатарейні радари. Ми знайдемо, я думаю, найближчим часом включення вже в законодавчу базу у Конгресі конкретизацію таких видів постачань», – розповів Валерій Чалий.

Віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що переговори щодо надання Україні зброї «переходять у практичну площину».

Натомість президент Росії Володимир Путін вважає, що постачання Сполученими Штатами Америки летальної зброї Україні принципово ситуацію на Донбасі не змінять, але може призвести до збільшення кількості жертв.