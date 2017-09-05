Турчинов: Путін погрожує світові озброєнням тероризму

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявляє, що президент Росії Володимир Путін погрожує світовій спільноті постачанням зброї міжнародному тероризму. Так він прокоментував заяву російського президента щодо можливої поставки США летальної зброї Україні.

«Президент Росії дозволяє собі лякати США і міжнародну спільноту тим, що на окупованій російськими військами території Донбасу нібито залишилось «достатньо зброї», яку можуть направити в будь-яку гарячу точку світу, «чутливу для тих, хто створює їм проблеми», – тобто США», – цитує Турчинова його прес-служба.

За словами секретаря РНБО, поставки зброї й техніки, «якими погрожує Путін США», можуть бути лише російськими, бо на території Донецької та Луганської областей, окупованої Росією, не було жодної бази зберігання військової техніки і боєприпасів Збройних Сил України.

«Яким опонентам США хоче постачати зброю Путін?.. Їх сьогодні не так багато. Це світові терористичні організації, на кшталт «ІДІЛ» та «Аль-Каїди», або північнокорейський режим, що загрожує світовій безпеці своєю ракетно-ядерною зброєю. І саме їх сьогодні хоче озброїти Путін, прикриваючись власноруч створеними окупаційними режимами фейкових «республік»», – сказав Турчинов.

5 вересня Путін заявив, що можливі поставки США летальної зброї в Україні принципово ситуацію на Донбасі не змінять, але можуть привести до збільшення кількості жертв. Як заявив президент Росії, у відповідь на рішення США постачати летальне озброєння Україні, бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР», «можливо, направлять наявну у них зброю в інші зони конфлікту, чутливі для тих, хто створює проблеми для них».