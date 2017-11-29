«Російська мова – інструмент номер один» для поширення впливу Кремля в Україні – Даніел Барта

28 листопада в Празі презентували нове дослідження провідних аналітиків країн Вишеградської четвірки щодо захисту проти гібридних загроз Росії, яке має на меті пролити світло на різноманітність інструментів Кремля для поширення впливу в центральній та східній Європі.

В інтерв’ю Радіо Свобода один із спікерів, директор Центру євроатлантичної інтеграції та демократії Даніел Барта розповів, що основним інструментом «м’якої сили» для поширення впливу в Україні є російська мова, а також пояснив різницю між російськими методами ведення гібридної війни в Україні та в інших країнах Східної Європи.

– Які саме інструменти «м’якої сили» Росія використовує проти України в її гібридній війні?

Для Росії російська мова є інструментом номер один, на який вона може покластися в Україні

– Не знаю, на якому саме рівні вони використовують її зараз, але очевидним є те, що для Росії російська мова є інструментом номер один, на який вона може покластися в Україні. І це створює низку проблем, наприклад, із законом «Про освіту» та в інших питаннях.

Тому, очевидно, для багатьох громадян, і це не тільки в Україні, а й так само, наприклад, і в Молдові, російські ЗМІ є дуже привабливими. Зараз це змінюється, але до нещодавніх часів це було саме так. Тобто, мова, як така, вже могла бути дуже важливим інструментом «м’якої сили», який Росія багато використовувала в цих країнах. І якщо говорити про якийсь один інструмент, то цей, ймовірно, був найсильнішим.

– Наскільки сильно Кремль наразі використовує «м’яку силу», щоб поширювати свій вплив та пропагувати автократичну модель правління в Україні?

Українські ЗМІ і українські політики дуже добре усвідомили загрозу Росії

– Очевидно, складно відповісти, наскільки сильний прямий вплив Кремль наразі має в Україні. Сумніваюся, що сильний, тому що населення, уряд і громадянське суспільство – всі об’єдналися на цьому фронті. Низка проектів в країні, українські ЗМІ і українські політики дуже добре усвідомили загрозу Росії. В деяких випадках вони надмірно наголошують на цьому, але наголошують.

Українська дипломатія – зараз, ймовірно, найсильніший гравець у Європі, який висвітлює загрози Росії

Українська дипломатія – зараз, ймовірно, найсильніший гравець у Європі, який висвітлює загрози Росії, її «м’якої сили» та впливу через приклади фальшивих новин та інших аспектів гібридної війни.

В цьому сенсі українське суспільство настільки проінформоване, настільки усвідомлене щодо природи цієї загрози, що здатність Росії впливати на Україну зараз набагато нижча.

– Що, на Вашу думку, є основною різницею між країнами Вишеградської четвірки та Україною у захисті проти гібридної загрози з боку Кремля?

Між Україною та Росією йде напіввідкрита війна

– Наразі ми не є основною метою. Між Україною та Росією йде напіввідкрита війна, що означає, що Росія використовує всі можливі елементи – від кібератак до фальшивих новин, намагаючись дискредитувати Україну на міжнародній арені та дискредитувати внутрішніх політиків, розповсюджуючи фальшиві новини також і для того, щоб створити внутрішнє незадоволення. Тобто, вони використовують цілий набір інструментів.

У той час як в країнах Вишеградської четвірки, вони вочевидь не використовують всіх елементів, а коли використовують, то більш обережно через низку причин, але й цілі також відрізняються. Тому, на мою думку, саме в цьому основна різниця.

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