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24 Жовтень 2017, Київ 23:00
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Чий конкурент Собчак – Навального чи Путіна? (Опитування)

Чий конкурент Собчак – Навального чи Путіна? (Опитування)
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Кореспонденти Російської редакції Радіо Свобода поцікавилися у перехожих на вулицях Москви, чий, на їхню думку, конкурент Ксенія Собчак – опозиціонера Олексія Навального чи нинішнього президента Росії Володимира Путіна. 18 жовтня Собчак заявила про намір брати участь у виборах президента Росії, призначених на березень 2018 року. Вона назвала себе «кандидатом проти всіх» і наголосила, що вимагає змін у Росії. Зокрема, Ксенія Собчак висловила свою позицію і про ситуацію з окупованим Росією Кримом, наголосивши, що анексія українського півострова була порушенням Будапештського меморандуму з боку Росії. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)

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