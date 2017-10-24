Кореспонденти Російської редакції Радіо Свобода поцікавилися у перехожих на вулицях Москви, чий, на їхню думку, конкурент Ксенія Собчак – опозиціонера Олексія Навального чи нинішнього президента Росії Володимира Путіна. 18 жовтня Собчак заявила про намір брати участь у виборах президента Росії, призначених на березень 2018 року. Вона назвала себе «кандидатом проти всіх» і наголосила, що вимагає змін у Росії. Зокрема, Ксенія Собчак висловила свою позицію і про ситуацію з окупованим Росією Кримом, наголосивши, що анексія українського півострова була порушенням Будапештського меморандуму з боку Росії. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)