Росія: голову штабу Навального заарештували на 30 діб

Суд у російському Нижньому Новгороді призначив 30 діб адміністративного арешту Леоніду Волкову, голові передвиборного штабу опозиціонера Олексія Навального. Про це опозиціонер повідомив у себе в Twitter 1 грудня.

Волкова визнали винним в організації неузгоджених заходів. Сам він зазначив, що вже відбув чотири дні арешту.

Леоніда Волкова звинуватили в порушенні порядку організації мітингу в Нижньому Новгороді 29 вересня. Він участі в акції не брав – поліція затримала його вранці в день мітингу.

2 жовтня суд заарештував опозиціонера на 20 діб за звинуваченням у закликах до несанкціонованого мітингу. Через три дні Волкова відпустили, а його справу відправили на новий розгляд.

Опозиціонер Олексій Навальний має намір брати участь у президентських виборах у Росії в 2018 році. Його штаби діють у 80 російських містах. Прихильники Навального по всій країні повідомляють про тиск з боку влади, а також погрози і напади.