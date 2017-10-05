У Росії знову затримали голову кампанії Навального, якого суд звільнив із-під арешту

У столиці Росії Москві поліція знову затримала Леоніда Волкова, голову загальноросійського штабу опозиційного діяча і борця з корупцією Олексія Навального, через лічені години після того, як суд ухвалив звільнити його з-під арешту.

Причина нового затримання, про яку повідомили соратники Волкова, наразі не відома.

Раніше цього дня, 5 жовтня, Московський міський суд скасував рішення суду нижчої інстанції в Москві засудити Волкова до 20 діб адміністративного арешту. Справу направили на новий розгляд до міста Нижнього Новгорода, де затримували активіста. Цей новий розгляд справи Волкова тепер призначений у районному суді в Нижньому Новгороді на 9 жовтня.

Після цього рішення Волков висловив припущення, що його можуть знову затримати відразу після звільнення, щоб доставити до Нижнього Новгорода під конвоєм.

Він також висловив сумнів, що суд відпустить із-під такого ж 20-денного адмінарешту і самого Олексія Навального, теж засудженого через мітинг у Нижньому Новгороді 29 вересня. Розгляд скарги Навального призначений на 6 жовтня.

2 жовтня суди в Москві визнали Навального і Волкова винними в «неодноразових закликах до участі в неузгодженому публічному заході» і засудили обох до 20 діб адміністративного арешту. Обох притягли до відповідальності після мітингу 29 вересня в Нижньому Новгороді – там міська влада спершу дозволила його, потім заборонила, але Навальний заявив, що все одно вважає захід узгодженим. Навального тоді затримали ще зранку в Москві, Волкова вже в Нижньому Новгороді. Після заклику Навального мітинг усе одно відбувся без його участі.

У штабі опозиціонера сподіваються, що акції на його підтримку, з вимогами звільнити Навального з-під адмінарешту і допустити його до участі у виборах президента 2018 року, все-таки пройдуть 7 жовтня приблизно у 80 містах Росії, де діють його місцеві штаби. На цей час у низці міст місцева влада вже відмовилася узгодити ці заходи. Та у штабі Навального заявляють, що принаймні деякі з цих заходів, зокрема в Москві і другому найбільшому місті Росії Санкт-Петербурзі, вони все одно вважають законними, і закликають людей приходити на них. Тим часом влада Москви відхилила всі п’ять поданих заявок на акції прихильників Навального, а в Петербурзі площу Марсове Поле в центрі міста, де вони планували зібратися, обгородили загорожею.

Олексій Навальний уже заявив, що має намір балотуватися на посаду президента Росії на виборах 2018 року, хоча офіційно виборча кампанія ще не починалася. Навальний також заявляє, що влада Росії боїться його і хоче зірвати його кампанію. Свій нинішній арешт він назвав «подарунком на ювілей» президентові Росії Володимирові Путіну, якому 7 жовтня сповниться 65 років.

У Кремлі у відповідь нагадали, що публічні заклики на «несанкціоновані заходи і мітинги» суперечать законодавству. «Безумовно, ті, хто виступає з такими закликами, притягаються до відповідальності відповідно до закону», – сказав 3 жовтня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

У Центральній виборчій комісії Росії вже не раз заявляли, що Навальний узагалі не матиме права балотуватися, бо має непогашені судимості. Крім того, там звертали увагу, що протизаконним є і фактичне ведення виборчої кампанії до її офіційного початку.